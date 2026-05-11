La celebración del Día de las Madres dejó un elevado número de reportes por alteraciones a la convivencia en Barranquilla y su área metropolitana, según el balance entregado por la Policía Metropolitana.

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De acuerdo con las autoridades, a través del Centro Automático de Despacho (CAD) se recibieron 7.461 llamadas durante la jornada, entre ellas 619 relacionadas con riñas y 739 por alteraciones a la tranquilidad pública.

En medio de los operativos de control y prevención desplegados en distintos sectores de la ciudad, la Policía también logró la incautación de más de 190 armas blancas, además de seis armas de fuego.

Las autoridades señalaron que estos elementos fueron retirados de circulación con el propósito de prevenir hechos violentos durante una de las fechas con mayor interacción social y consumo de licor en el año.

Asimismo, durante los procedimientos fueron capturadas 32 personas por diferentes delitos y trasladadas 166 a la Unidad de Convivencia y Justicia (UCJ) por comportamientos contrarios al orden público.

Los uniformados también realizaron 16 desmontes de pick-up y ejecutaron el cierre temporal de 31 establecimientos comerciales por incumplir las normas establecidas.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, destacó que el despliegue operacional permitió atender oportunamente situaciones que pusieron en riesgo la convivencia ciudadana.

Finalmente, la institución reiteró el llamado a la ciudadanía para resolver los conflictos de manera pacífica y denunciar cualquier hecho delictivo o situación sospechosa a través de las líneas habilitadas por las autoridades.