Sesenta años después de abrir sus puertas en una casa alquilada, con apenas 58 estudiantes y 10 profesores en los ciclos de Administración de Empresas e Ingeniería, la Universidad del Norte confirma la vigencia de su apuesta por la excelencia educativa que transformó el rumbo del Caribe colombiano.

En 1966, cuando Barranquilla atravesaba una profunda crisis económica, política, social y de liderazgo local, la visión de Karl Parrish Jr., Gastón Abello, Joaquín Ruiseco, Mario Santo Domingo, Isaac Senior Schemel, Eduardo Verano Prieto y Álvaro Jaramillo Vengoechea, entre otros dirigentes y empresarios, fue contracorriente y, vista en retrospectiva, definitoria, porque sin talento calificado no hay prosperidad posible.

Fundaron una institución de educación superior privada para formar a los profesionales que la región requería, sin excluir a quienes carecieran de recursos, con una identidad caribe orgullosamente asumida y con estándares comparables a los mejores del país. Ese ideario —que Parrish Jr. consideraba una “combinación de música clásica y vallenato”— no era una metáfora menor.

Ha sido realmente la clave de su impacto o, mejor aún, la impronta de un exitoso modelo que hoy, con más de 75 mil egresados; casi 400 profesores, el 99 % de ellos con maestrías o doctorados; 42 grupos de investigación y un campus de 25 hectáreas, incluida una granja solar, se consolida como uno de los referentes más importantes del país.

Sin discusión alguna, la Universidad del Norte ha contribuido a moldear el capital humano que impulsó el salto del aparato productivo de Barranquilla, de una ciudad eminentemente portuaria e industrial a una economía dinámica basada en los servicios, la logística o la salud. Justo allí donde ahora se encuentran empresas más competitivas, entidades más sólidas o emprendimientos innovadores es difícil no descubrir la huella de sus muchos profesionales.

En efecto, la universidad no solo elevó la calidad de la educación superior en Barranquilla y el resto de la región Caribe, también aportó a redefinir sus aspiraciones para democratizar su desarrollo económico y social.

En ese sentido, uno de sus mayores logros radica en la cohesión social que promueve. En un país tan fragmentado, con los valores en riesgo, el alma mater se ha esforzado en integrar estudiantes de todos los niveles, a tal punto que hoy el 60 % procede de los estratos 1, 2 y 3.

Es, en esencia, un laboratorio de convivencia, en el que se adquieren competencias profesionales, al tiempo que se construye ciudadanía, se derriban prejuicios y tejen vínculos que cierran brechas, para reconocernos como iguales.

El sistema de becas de la universidad, que moviliza miles de millones de pesos cada año—en el 2026 espera donaciones por $10 mil millones—, es prueba tangible de su compromiso. Permite que jóvenes talentosos, de los rincones más apartados del Caribe, accedan a una formación de excelencia. El mensaje del rector, Adolfo Meisel, es tan exigente como simple: deberán estudiar mucho porque no habrá atajos ni caminos fáciles para ganar una de ellas.

Así pues, el mérito, la capacidad y el esfuerzo individual, respaldados por oportunidades reales en educación, siguen siendo, incluso en la era de la inteligencia artificial, el vehículo más poderoso de movilidad social.

De hecho, la universidad, que ha sabido leer su tiempo, ajusta de forma permanente sus programas a las demandas del mercado laboral y fortalece la investigación para responder con rapidez a la realidad de estudiantes y empleadores. En épocas de cambios tan vertiginosos es indispensable mantener un equilibrio pragmático entre nuevas tecnologías y rigor ético para generar un ecosistema académico competente.

Hoy, cuando Barranquilla afronta innovadores retos —desde la sofisticación de su economía hasta la necesidad de reducir los rezagos en la cualificación del talento humano—, el papel de instituciones como esta sigue siendo determinante. La prosperidad no se decreta; está comprobado que se construye con conocimiento, disciplina y visión de largo plazo. Sesenta años después, la Universidad del Norte ratifica, como desde su primer día, que invertir en educación de excelencia tiene el enorme potencial de transformar individuos y sus entornos.

Desde EL HERALDO nos sumamos a la celebración de sus 60 años, reconociendo su aporte, su legado entre nosotros, convencidos, como estamos, de que su formación de calidad es inequívoca garantía de futuro para Barranquilla, el Atlántico y todo el Caribe colombiano.