En la mañana de este lunes 11 de mayo se registra un fuerte incendio en parque industrial ubicado en el municipio de Malambo.

A través de la línea Wasapea EL HERALDO residentes del sector compartieron imágenes de la conflagración.

En las fotografías compartidas se observa una espesa nube de humo, lo que generó la alarma de las personas del sector que alertaron de inmediato a al Cuerpo de Bomberos.

Se conoció que por el momento, solo una máquina de Bomberos se encuentra atendiendo la emergencia.

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