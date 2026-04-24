En el municipio de Soledad hay una creciente preocupación debido a la “parálisis” en la construcción de la sede de la Universidad del Atlántico, un proyecto que ha sido considerado como estratégico para ampliar el acceso a la educación superior en esta zona del departamento.

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En enero de este año, el ministro Daniel Rojas realizó una visita al lote donado por la Alcaldía de Soledad para dar inicio a las obras, que contemplan una inversión cercana a los $47 mil millones. Sin embargo, hasta el momento son pocos los avances que se pueden observar en el mencionado sector.

La alerta fue hecha, inicialmente, por la Alcaldía del municipio, que hizo un llamado al presidente Gustavo Petro y al ministro de Educación para que dieran a conocer el cronograma de ejecución de las obras.

“Desde la última visita institucional no se evidencian avances en el proceso de construcción. La Alcaldía de Soledad ya cumplió con la cesión del lote e invirtió $4.000 millones en su primera fase para hacer realidad esta obra”, sostuvo la administración municipal a través de su perfil de X (antes Twitter).

Un equipo periodístico de EL HERALDO realizó un recorrido por el terreno –ubicado en cercanías del colegio Inem– y pudo constatar la situación. Asimismo, la comunidad indicó que la obra se encuentra detenida desde hace meses.

JHONY OLIVARES La maquinaria amarilla no está funcionando en el sitio.

El padre de familia Adolfo Blanco Romero señaló que el proyecto representa una oportunidad importante para los jóvenes, especialmente por el ahorro en transporte y la cercanía. Sin embargo, cuestionó el estado actual de la obra.

“Me parece bien, es un buen sitio para estudiantes. No gastarían buses, se ahorra uno todo eso. Pero la obra ha seguido de manera muy lenta, está parada. No sé por qué”, afirmó.

En la misma línea, María Cárdenas, madre de familia, indicó que la iniciativa beneficiaría a numerosas familias del municipio, aunque hizo énfasis en que “esto está full atrasado. Uno se asoma y no se ve nada, no entran camiones ni materiales, todo está quieto”.

La percepción también es compartida por estudiantes. Nayara Rada, alumna de undécimo del Inem, afirmó que la sede sería clave para facilitar el acceso a la educación superior si entrara en funcionamiento a finales de este año, tal como fue anunciado durante el acto de inicio de las obras.

“Hay mucha gente que no tiene ni para el transporte, entonces les queda más cerca. Pero yo no veo que avance. Paso todos los días y no se ve nada. El llamado es que avancen porque hay muchos estudiantes que necesitan estudiar”, dijo.

Acelerar las obras

Entre la comunidad estudiantil de la Universidad del Atlántico existe alerta debido al estado actual del proyecto y la falta de información oficial. Así lo recalcó Cristian Chamorro, líder estudiantil de la Universidad del Atlántico, quien aseguró que existe inconformidad por la ausencia de claridad en torno a la ejecución de la obra.

“Hoy la sede de Soledad no se encuentra ningún tipo de construcción. No hemos recibido información de la universidad ni del Ministerio sobre cómo van las obras. Le exigimos a las autoridades que den señales claras del estado del proyecto”, manifestó el líder estudiantil.

JHONY OLIVARES

Por su parte, Rosa Cantillo, representante estudiantil ante el Comité de Bienestar Universitario, señaló que existe un desconocimiento generalizado sobre el avance del proyecto y cuestionó la falta de ejecución.

“No se ha recibido ningún tipo de publicación oficial sobre retrasos o cronogramas. Están vendiendo una realidad que no es. Si esto se estuviera haciendo bien, sería maravilloso porque facilitaría el acceso a la educación”, afirmó.

“Engañaron a los jóvenes”

El congresista electo, Daniel Briceño, estuvo recientemente en este espacio y lamentó que los jóvenes del municipio de Soledad sean objeto de burla por parte del Gobierno nacional.

“Les prometieron una nueva universidad, pusieron la primera piedra y hasta el momento no avanza. Supuestamente deben entregarla en septiembre de 2026 pero hoy solo existe un lote vacío”, aseguró el miembro del Partido Centro Democrático.