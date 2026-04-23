En el marco del Noveno Encuentro y Feria de Renovables de SER Colombia, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció que presentó una propuesta a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) orientada a proteger la prestación del servicio de energía eléctrica en departamentos de la región Caribe.

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Especialmente a aquellos que reciben el servicio a través de la empresa Air-e, especialmente frente a los riesgos asociados al fenómeno de El Niño.

El jefe de la cartera energética explicó que la iniciativa busca ajustar las condiciones regulatorias para “que Air-e pueda fortalecer su contratación de energía en 2027, reduciendo su exposición a los altos precios del mercado”.

“Le hemos propuesto a la CREG revisar la posibilidad de hacer un ajuste para que Air-e pueda contratar la mayor cantidad de energía posible el próximo año, porque actualmente está muy expuesta. Con el fenómeno de El Niño a bordo, los precios de la energía en bolsa pueden dispararse y la situación podría empeorar”, señaló el ministro Palma.

El ministro también hizo un llamado a las empresas generadoras, en especial a las públicas, para contribuir a la estabilidad del sistema en Atlántico, Magdalena y La Guajira, departamentos donde opera la compañía.

“Nuestras generadoras públicas deberían hacer el mayor esfuerzo para suministrar energía a Air-e. Desde el Gobierno avanzaremos en los mecanismos regulatorios, pero el salvavidas de fondo requiere recursos”, agregó.

El titular ministro de Minas y Energía advirtió que la problemática en la prestación del servicio en esta zona del país es estructural y ha persistido durante décadas.

“En los últimos 20 años han pasado siete empresas prestadoras del servicio. La solución anterior costó varios billones de pesos y hoy enfrentamos nuevamente una situación crítica".

Y añadió que “Los usuarios no olvidan lo ocurrido con Electricaribe, pero tampoco lo que ha sucedido recientemente con Air-e, una empresa privada que hace menos de dos años dejó importantes deudas”, afirmó.

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Finalmente, el ministro Palma subrayó la necesidad de avanzar hacia soluciones estructurales que garanticen la sostenibilidad del servicio de energía eléctrica en la región Caribe.