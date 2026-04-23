Desde la plaza San Nicolás, ubicada en el centro de Barranquilla, la candidata presidencial Paloma Valencia lanzó fuertes declaraciones por las amenazas de muerte que recibió el alcalde Alejandro Char y su familia—según denunció el mandatario local el pasado domingo—al tiempo que criticó lo que considera falta de acciones contundentes por parte del Gobierno nacional.

Durante su intervención, Valencia aseguró que estructuras criminales estarían aprovechando beneficios otorgados por el Gobierno nacional para fortalecerse en los territorios. Según dijo, estos grupos han ampliado actividades como la extorsión, el secuestro y el reclutamiento de menores.

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En ese contexto, hizo referencia a la situación de seguridad en Barranquilla y expresó su preocupación por las amenazas contra el alcalde Char. “Está amenazado uno de los mejores alcaldes de Colombia. Lo amenazan a él y a su familia”.

Valencia también planteó una propuesta de mano dura contra las organizaciones criminales, que incluiría reactivar órdenes de captura, trasladar cabecillas a cárceles de máxima seguridad y exigir sometimiento con penas privativas de la libertad. Insistió en que no permitirá beneficios sin cárcel para grupos ilegales si llega a la Presidencia.

En su discurso, la senadora defendió a Barranquilla como una ciudad clave para la economía del país, pero advirtió que actualmente enfrenta una fuerte presión de la delincuencia. “No quiero una Barranquilla esclavizada por la criminalidad, sino que la quiero libre, sin miedo”, expresó.

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Finalmente, reiteró su postura de confrontación directa contra grupos como el ELN y el Clan del Golfo, dejando claro que su propuesta de seguridad se basa en autoridad y cumplimiento de la ley.