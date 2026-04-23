Antes de finalizar el 2026, varios espacios serán puestos en funcionamiento en el aeropuerto Ernesto Cortissoz, ubicado en Soledad y que presta sus servicios a la ciudad de Barranquilla, para mejorar la experiencia de los usuarios.

Ese fue el balance que dejó la más reciente visita de seguimiento a las obras que adelantó el Distrito de Barranquilla junto a la veeduría ciudadana conformada por el Comité Intergremial del Atlántico, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) Norte, la Cámara de Comercio de Barranquilla, la Sociedad de Ingenieros del Atlántico, la Asociación Cívica por Amor a Barranquilla, así como órganos de control y directivos de la terminal aérea.

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En este espacio se recalcó que el próximo 29 de mayo entrará en operación la nueva sala de entrega de equipajes nacionales, tal como ya había sido anunciado por EL HERALDO.

En este espacio se contará con 3 bandas transportadoras, escalera eléctrica, escalera fija, ascensor, espacios renovados para mayor comodidad y un sistema de aire acondicionado y ventilación.

A eso se suman intervenciones que se adelantan en las salas 2 y 3 del muelle internacional, el nuevo ingreso de migración, con ascensor y escalera eléctrica, y el corredor estéril (área de acceso restringido posterior a seguridad hasta la aeronave, que separa flujos y garantiza control previo), que entrará en operación en el segundo semestre del año.

Al respecto, la gerente de Ciudad, Ana María Aljure, resaltó la disposición de la administración distrital de sumar capacidades para lograr un buen funcionamiento del aeropuerto.

“Ya vemos que ya está instalada la escalera eléctrica, el ascensor está próximo a instalación, la zona de recibo de equipaje y próximamente el sistema de aire acondicionado. Este es el lugar que conecta a Barranquilla y proyecta la ciudad al mundo”, destacó.

La funcionaria fue enfática al sostener que “este avance que vemos hoy ha sido posible gracias a un trabajo conjunto y esperamos que en las próximas semanas se cumpla con lo estipulado”.

Sin embargo, recalcó la necesidad de que la ciudad cuente con una terminal aérea de alto nivel, resaltando los avances que ha tenido una Iniciativa Privada para su fortalecimiento.

“Barranquilla merece un aeropuerto de talla internacional, y hacia allá vamos. Actualmente hay una iniciativa privada que nos llena de mucha ilusión porque serían aproximadamente 1.2 billones de pesos en inversión”, anotó.

Por su parte, el director regional norte de la Aeronáutica Civil, Camilo Cuello, destacó el trabajo articulado entre todos los actores para sacar adelante este proyecto.

“Es una prioridad poner al servicio de la ciudadanía esta importante obra que demuestra el compromiso por Barranquilla y todo el Caribe colombiano, nos satisface ver materializado el esfuerzo que hace posible el progreso de la zona de llegadas nacionales y es muy valioso ver cómo este proceso ha sido acompañado por los gremios, los entes territoriales, los organismos de control y la comunidad en general”, agregó.

Por su parte, Héctor Carbonell, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura CCI Norte, expresó que los avances concretos son reflejo de la gestión adelantada.

“La entrega de las escaleras es un hito significativo que refleja ese progreso. Confiamos en que los compromisos adquiridos se cumplirán en los tiempos establecidos, y seguiremos acompañando este proceso para que Barranquilla cuente con el aeropuerto que merece”, dijo el líder gremial.

Por su parte, Efraín Cepeda, presidente ejecutivo del Comité Intergremial del Atlántico, destacó que en el segundo semestre se espera la culminación total de las obras contempladas en este contrato.

“Hemos enfrentado múltiples tropiezos, pero gracias a la veeduría ciudadana y al esfuerzo conjunto con la Alcaldía y la Aerocivil hoy vemos avances importantes y un ritmo de ejecución que nos permite ser optimistas”.

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Y Eduardo Moreno, de la Asociación Cívica por Amor a Barranquilla, aseguró que aunque el camino ha sido largo, se evidencian resultados concretos.

“Esperamos que en los próximos meses la comunidad pueda contar con un aeropuerto a otro nivel, como lo merece Barranquilla y toda la región”, puntualizó.