Colombia debe prepararse para evitar impactos significativos en el abastecimiento de agua y la generación de energía ante la alta probabilidad de un nuevo fenómeno de El Niño desde el mes de septiembre. Así lo aseguró la ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez, en el marco del noveno Encuentro y Feria Renovable Latam en el Centro de Eventos Puerta de Oro.

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De acuerdo con la funcionaria, este fenómeno climático se caracteriza por una reducción de las lluvias y el aumento de las temperaturas, lo que inevitablemente deriva en escenarios de estrés hídrico y energético.

En ese sentido, enfatizó que no se trata de evitar sus efectos, sino de anticiparse y mitigar sus impactos a través de una adecuada gestión de los recursos.

“Eso implica que los programas de ahorro son absolutamente esenciales y que se revisen también los modelos de operación, particularmente en el sector hidroeléctrico, porque el 70 % de nuestra matriz depende de este”, aseguró.

Vélez también aseguró que desde el Ministerio de Ambiente se han emitido las alertas correspondientes, pero recalcó que la ejecución de las medidas recae en los distintos sectores productivos y entidades territoriales.

“Eso quiere decir que los acueductos deben estar revisando todo su proceso de operación; el sector eléctrico, que es privado, debe observar cuáles son las medidas que debe tomar en términos de operación; y, muy especialmente, el sector agrícola, porque con el estrés hídrico también habrá competencia sobre a qué sector —si al consumo humano o a la producción agrícola— se destinará el recurso hídrico”, anotó.

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