El caso de un robot entrenado con IA que derrotó a una jugadora élite de ping‑pong se hizo viral. Se trata de un brazo mecánico llamado Ace, desarrollado por la empresa Sony AI.

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El robot enfrenta cara a cara a la jugadora como puede observarse en el video publicado por la revista científica Nature.

Los resultados del experimento demuestran el potencial de los sistemas robóticos para realizar tareas interactivas complejas en tiempo real.

Cabe señalar que los deportes están resultando de gran utilidad para entrenar a robots que funcionan mediante inteligencia artificial.

Expertos señalan que el tenis de mesa es particularmente desafiante para este tipo de sistemas tecnológicos debido a que requieren una respuesta muy rápida, además de una predicción super precisa de la trayectoria de la pelota para disminuir al máximo la latencia -el retraso a la hora de procesar la información-.

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Los creadores de Ace señalaron que los resultados de este experimento se podrán utilizar en otras facetas y superar a los humanos en tareas complejas que más allá del deporte.