En las últimas horas, diversas versiones han circulado respecto a la presunta captura de uno de los implicados en el magnicidio del precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, quien falleció el pasado 11 de agosto tras permanecer dos meses bajo pronóstico reservado luego de ser atacado a disparos en el barrio Modelia de Bogotá.

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De acuerdo con las primeras versiones, dadas a conocer por el Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina, Brayan Ferney Cruz Castillo fue localizado por la División de Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal. El sospechoso, que había ingresado al país por un paso fronterizo no habilitado, fue interceptado en la sede de un tribunal donde, irónicamente, se presentaba por una causa menor de hurto automotor.

Argentina no es refugio de terroristas. El que las hace, las paga.Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad de Argentina

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fue la encargada de subir el tono a la noticia. A través de sus canales oficiales, identificó al detenido como uno de los actores clave en el asesinato de Uribe Turbay —herido de muerte en junio de 2025 en la capital colombiana— y aseguró que fue “partícipe en la logística” del ataque.

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“Argentina no es refugio de terroristas. El que las hace, las paga”, sentenció la funcionaria, confirmando además que el caso ya está en manos del juez Julián Ercolini a la espera de una pronta extradición.

En Colombia hay discrepancias sobre el motivo judicial de la detención de Cruz Castillo

No obstante, mientras en Argentina se habla de su presunta vinculación al magnicidio de Miguel, fuentes de la Fiscalía General de la Nación en Colombia han ofrecido una versión que desvía el foco del caso Uribe.

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Según el ente acusador, el requerimiento judicial contra Cruz Castillo responde en realidad a un atentado terrorista frustrado contra Elkin de Jesús Gutiérrez Henao, firmante del Acuerdo de Paz, el 3 de junio de 2025 en la localidad de Teusaquillo.

Por qué vinculan a colombiano capturado en Argentina con el magnicidio de Miguel Uribe

Muy probablemente, la confusión de las autoridades argentinas radica en una serie de similitudes críticas y nexos compartidos entre ambos expedientes que pudieron haber generado el malentendido. Primeramente, se tiene que Cruz Castillo está vinculado a la investigación del caso del ex-FARC junto a Élder José Arteaga Hernández, alias Chipy, quien también es señalado por la justicia como el principal coordinador del atentado contra Miguel Uribe.

Por otro lado, también existe un patrón común entre ambos casos que pudo haber inducido al error: la instrumentalización de menores de edad para ejecutar los ataques. Y es que, mientras en el caso de Uribe Turbay un adolescente fue quien disparó, en el atentado fallido contra Gutiérrez Henao la Fiscalía sostiene que el papel de Cruz Castillo fue la “contactación de un menor de edad para que instalara una bomba lapa”, plan que fracasó porque a última hora el joven se arrepintió al ver a la Policía.

A estas coincidencias se suma una tercera conexión importante: la presunta relación sentimental del detenido con una mujer identificada como Katherine. Según diversas fuentes, se trataría de la misma Katherine Martínez, alias Gabriela, quien ya se encuentra judicializada y vinculada formalmente por su participación en el magnicidio de Miguel Uribe.

Ahora bien, finalmente, pese a estas coincidencias, las autoridades nacionales dieron a conocer que, en Colombia, Brayan Ferney no está siendo requerido por el caso de Miguel sino por los delitos de concierto para delinquir y terrorismo, vinculados al caso del intento de atentado contra Gutiérrez Henao.