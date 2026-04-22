La Gobernación de Córdoba presentó ante la Asamblea Departamental un informe sobre la atención de la emergencia derivada por el frente frío de febrero y los avances del plan de recuperación del departamento.

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Delegados del gobierno que lidera Erasmo Zuleta Bechara presentaron a la duma un informe detallado sobre las acciones adelantadas durante la atención de la emergencia por inundaciones, así como los avances en la estructuración del Plan de Acción Específico (PAE), que orienta la fase de recuperación del departamento.

El equipo del gobierno departamental expuso las acciones adelantadas en la primera etapa de respuesta, en el marco del Puesto de Mando Unificado (PMU), enfocadas en la atención inmediata a las comunidades afectadas y el tránsito hacia la actual fase de recuperación temprana.

Destacaron que el departamento avanza con recursos propios y sus capacidades en la estructuración de una hoja de ruta que permita restablecer progresivamente las condiciones de vida de las comunidades, orientada en la reactivación económica y productiva de los 25 municipios impactados.

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“Ya iniciamos la fase de recuperación, con un proceso juicioso de evaluación de daños y análisis de necesidades que nos permitirá priorizar las inversiones y orientar las acciones del plan”, indicó Lina Benavides, del equipo de la Dirección de Gestión del Riesgo de Córdoba.

El Plan de Acción Específico contempla líneas estratégicas priorizadas por el gobernador Erasmo Zuleta Bechara, entre ellas vivienda, conexión vial, desarrollo agropecuario, medios de vida y gestión del riesgo de desastres, con el propósito de avanzar hacia una recuperación integral de nuestro territorio.

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Por su parte el secretario de Desarrollo Económico departamental, Iván Nader, resaltó que dentro de este proceso, el sector agro ha sido definido como una prioridad, mediante acciones que fortalecerán las asociaciones campesinas, el impulso a la agroindustria y la apertura de nuevos mercados, como parte de una estrategia de recuperación sostenible.