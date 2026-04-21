En la ciudad de Montería la gobernación de Córdoba dio inicio a las obras de adecuación y rehabilitación integral del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE).

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El gobernador Erasmo Zuleta Bechara estuvo al frente del inicio de las obras de este espacio desde donde coordinan el servicio de transporte asistencial en ambulancias de toda la red hospitalaria del departamento.

Gobernación de Córdoba

Informó que en este proyecto, que busca recuperar una infraestructura vital para la salud, hoy afectada por el deterioro avanzado de sus redes, cubiertas y sistemas de climatización, el gobierno departamental invertirá 2.764 millones de pesos.

La intervención no es solo una mejora de infraestructura, sino una apuesta estratégica por la vida. El CRUE es el “cerebro” encargado de articular, coordinar y monitorear la atención en salud durante eventos críticos, emergencias y desastres en los 30 municipios del departamento.

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La modernización de sus 3.661 metros cuadrados permitirá que Córdoba cuente con una sala de crisis de vanguardia, áreas de monitoreo optimizadas y una plataforma tecnológica robusta para responder con rapidez y precisión ante cualquier situación de riesgo.

“Llevar la salud de Córdoba a otro nivel no es solo un eslogan como lo dijimos al comenzar esta administración, es un compromiso con la dignidad de nuestra gente. Hoy empezamos a saldar una deuda histórica con el CRUE. No estamos simplemente reparando una infraestructura; estamos fortaleciendo el centro de mando que salva vidas en cada rincón de nuestro departamento. Con instalaciones modernas y tecnología de punta, garantizamos que ningún cordobés se sienta solo en una emergencia”.

Por su parte, la secretaria de Salud Departamental, María Marcela Arriola Salgado, destacó el impacto técnico de la obra indicando que “el CRUE es el corazón de nuestra red hospitalaria. Al mejorar estas instalaciones, estamos brindando las herramientas necesarias para que la coordinación de urgencias sea impecable. Una infraestructura adecuada significa procesos más ágiles”.

El proyecto contempla la rehabilitación arquitectónica total, accesibilidad universal, modernización de redes eléctricas y de comunicaciones, y un sistema eficiente de climatización para evitar las inundaciones y fallas técnicas que afectaban la operatividad. Estiman que los trabajos finalizarán en septiembre de 2026.