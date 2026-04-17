Durante el desarrollo del Summit Caribe Agro: el coco una oportunidad para el Caribe, organizado por la Gobernación de Córdoba y la empresa cordobesa Sábana Agro, quedó confirmado no solo el potencial agroindustrial del departamento, sino la gran oportunidad que representa el coco para la economía de la región y las comunidades rurales.

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Iván Nader Díaz, secretario de Desarrollo Económico y Agroindustrial de la gobernación señaló durante la apertura del encuentro internacional, que Córdoba tiene 4.300 hectáreas de cultivo de coco con una producción de 38.500 toneladas, lo que la convierte en una potencia nacional de este importante producto.

“En alianza con la empresa privada desarrollamos el primer Summit Internacional de Caribe Agro con enfoque en coco. Aquí tratamos temas que van desde la genética, agroindustria, comercialización y manejo del cultivo”.

Entre tanto, Luis Miguel Pico, director de Sábana Agro y del Summit Caribe Agro, indicó que Córdoba es el departamento más productivo a nivel nacional en el cultivo de coco. “Por eso tomamos la decisión y con el apoyo del señor gobernador y de la Gobernación de Córdoba, de hacer esta apuesta para generar toda esa cadena de valor y con raíz del cultivo de coco”.

Hoy, con la Agenda Córdoba 2052 planteada por el gobernador Erasmo Zuleta Bechara y construida con la academia, gremios, sector productivo y la CAF, el departamento tiene una hoja de ruta para transformar este potencial en un motor de prosperidad, integrando formalmente el coco cordobés a las cadenas comerciales internacionales, teniendo en cuenta el rendimiento promedio de 7.8 toneladas por hectárea, que superior al promedio nacional que está en 5.2 toneladas.

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Las oportunidades que tiene el coco a partir de la genética fueron descritas por Jamison Moura, ingeniero agrónomo y consultor internacional de Brasil, quien habló sobre los secretos de la alta productividad en el cultivo de coco usando semilla enano verde brasilero e híbrido.

Informó que Córdoba “es una región que tiene un potencial muy grande porque las personas tienen la mente abierta para las nuevas ideas que hacemos en Brasil, y que hacemos en otros países. Aquí está muy cerca de Estados Unidos para hacer exportación. Además, tiene personas que quieren hacer inversiones tecnológicas y es el punto clave porque los altos rendimientos por hectárea empiezan con manejo y genética”.

Durante la conferencia Genética, innovación y productividad en el cultivo de coco, Lailton Barreto - CEO de COHIBRA, la empresa brasilera reconocida por la genética de coco, que tendrá representación en Colombia a través de la empresa cordobesa Sabana Agro, dijo que el departamento cordobés tiene una oportunidad muy grande para el desarrollo de producción cocotero.

“Creo que con genética, manejo y condiciones climáticas vamos a tener una muy buena producción y esta alianza con Sabana Agro va a garantizar eso: buena producción, buena verticalización que tenemos con agroindustria y creo que Córdoba lo tiene todo para tener eso”.

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Nicolás Restrepo, procedente de Medellín y asistente al encuentro internacional, expresó que “el coco tiene un gran futuro en este país, sobre todo en este departamento. Acá hay un potencial increíble para el desarrollo de la economía. Hay unas tierras que son muy, muy bendecidas, que tienen unas grandes cualidades y cada vez está creciendo en diferentes temas, más empresas. En general la gente de Córdoba es trabajadora y hay todo el potencial del mundo para volverse la despensa de Colombia en temas alimenticios”.

Entre los conferencistas del Summit internacional que se realiza por primera vez en el departamento, estuvieron Hernando Chica Zuccardi, presidente Banco Agrario de Colombia que hizo referencia a las alternativas que tiene la banca pública para impulsar la agroindustria; Carlos Eduardo Correa, exministro de Ambiente de Colombia quien habló sobre Sostenibilidad, bioeconomía y el futuro de la agricultura tropical; Raúl Corrêa Filho, CEO KMT TECHNOLOGY LDA – Portugal, quien habló sobre Tecnología de derivados oleoquímicos del coco, actualidad y perspectivas, y Jaime Alonso Restrepo Carmona, director Ejecutivo Rotorr, quien habló sobre el Ecosistema del coco: innovación, transferencia de conocimiento y emprendimiento, entre otros expertos.