Con el objetivo de garantizar la seguridad de los viajeros y la integridad de las operaciones aéreas, la Policía Metropolitana de Montería, bajo el liderazgo de la mayor Andrea González, comandante de la Estación de Policía Aeropuerto, viene desplegando una ofensiva integral de control y prevención en la terminal aérea.

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A través de la estrategia ‘Aeropuerto Seguro’, han intensificado los operativos tanto en las áreas públicas como en las zonas restringidas, asegurando que cada rincón de la terminal sea un espacio hostil para la delincuencia.

Bajo la dirección de la mayor González las unidades policiales ejecutan acciones precisas que incluyen la identificación plena a través de la verificación rigurosa de antecedentes a viajeros y visitantes mediante dispositivos biométricos de última generación; control en terminal de carga con las inspecciones minuciosas de mercancías para prevenir el transporte de elementos ilícitos, sustancias prohibidas o contrabando.

Además de las acciones de seguridad perimetral que incluyen patrullajes constantes en los límites del aeropuerto para detectar y neutralizar cualquier vulnerabilidad o presencia sospechosa en los alrededores y los procedimientos de registro a personas y equipajes para asegurar el cumplimiento de las normas de aeronáutica civil.

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“Nuestra prioridad es que el aeropuerto de Montería sea un referente de seguridad. No solo vigilamos las salas de espera, estamos presentes en la periferia y en la carga, garantizando que el flujo comercial y de pasajeros sea impecable”, manifestó la oficial, asegurando que estas acciones de control no solo previenen delitos, sino que fortalecen la confianza en el departamento de Córdoba como un destino seguro para el turismo y los negocios.