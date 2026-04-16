Personal de la Dirección de Investigación Criminal (Interpol) capturó en la ciudad de Montería, capital de Córdoba, a Luis Gabriel Lozano Vega, presunto dinamizador de una red de narcotráfico en Zaragoza, España.

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En contra de Lozano Vega está vigente una orden de detención con fines de extradición —notificación roja de Interpol emitida por las autoridades judiciales de España— por ser un actor clave en el tráfico de estupefacientes en Europa.

Según las autoridades, este hombre operaba como el responsable de la logística y comercialización de sustancias ilícitas para una organización criminal en la ciudad de Zaragoza.

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Su función principal consistía en garantizar la comercialización directa de sustancias psicotrópicas a nivel local en la región de Zaragoza e implementar mecanismos para la circulación de estupefacientes dentro de la cadena criminal, burlando los controles de las autoridades europeas.

La Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería informó que la retención de Lozano Vega se produjo gracias a un exhaustivo trabajo de investigación que incluyó labores de verificación de campo, análisis de datos y la administración efectiva de fuentes humanas. “Estas acciones permitieron ubicar al sospechoso en la capital de Córdoba, poniendo fin a su intento de evadir la justicia internacional”.

Luis Gabriel Lozano Vega está a disposición de la Fiscalía General de la Nación y se espera que, a través de los canales diplomáticos pertinentes, el Gobierno de España formalice la documentación necesaria para la expedición de la orden de captura con fines de extradición, cumpliendo con los términos legales establecidos en los tratados internacionales vigentes.