El pasado martes 14 de abril se realizó la primera audiencia del segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. El fiscal que lleva adelante la acusación contra siete profesionales de la salud aseguró que los médicos que trataron al astro “lo abandonaron a su suerte”.

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Tras la anulación del primer juicio el 29 de mayo de 2025, un nuevo proceso judicial comenzó esta semana en un tribunal en las afueras de Buenos Aires.

El fiscal Patricio Ferrari afirmó en sus alegatos de apertura que los imputados “abandonaron a Diego Armando Maradona, condenándolo a su suerte” y que existieron “múltiples alarmas” que los médicos “decidieron no escuchar”.

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“Mientras Maradona se ahogaba a gritos en tres litros de agua, el silencio fue letal y la indiferencia criminal los tuvo a todos como cómplices”, añadió Ferrari, en referencia al edema generalizado que el astro del fútbol presentaba al momento de su muerte.

También calificó de “grupo de improvisados” al equipo médico que atendió a Maradona, acusándolos de precipitar el deterioro de su salud.

Mariscal/EFE GRA288. MADRID, 15/02/2017.- El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona. EFE/Mariscal

Fernando Burlando, el abogado de Dalma y Gianinna Maradona -dos de las hijas del exfutbolista-, ambas presentes en la sala, afirmó que el astro “fue asesinado”.

Las conductas de los integrantes del equipo médico, según el letrado, “no fueron negligencias ni meras omisiones”, sino que los imputados “sabían la peligrosidad que implicaban su actos”.

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Burlando levantó un estetoscopio y aseguró que ese elemento fundamental de la medicina “no fue apoyado ni una vez sobre el pecho de Diego Armando Maradona” durante los días que permaneció en la casa del barrio exclusivo de la localidad de Tigre, en las afueras de Buenos, donde falleció el 25 de noviembre de 2020.

Además, aseguró que la decisión de tratar al astro por fuera de una institución médica fue producto del “engaño, la estafa y la manipulación a la familia” y agregó: “El más modesto hospital le hubiese salvado la vida a Diego”.

MATTEO BAZZI/EFE MAR12 MILÁN (ITALIA) 17/10/2013.- El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona. EFE/Matteo Bazzi

En representación de Jana Maradona, hija menor del ‘Diez’, el abogado Félix Linfante dijo que Maradona tenía “una enfermedad grave pero tratable” y que “no estaba condenado a morir”.

Declaración de Leopoldo Luque, principal acusado por muerte de Maradona

El neurocirujano argentino Leopoldo Luque, principal acusado del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, dijo este jueves en la segunda audiencia que “no estaba a cargo” de la salud del astro y que él -como indicó durante el primer juicio que fue anulado en 2025- “no era médico clínico”.

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“Yo dije explícitamente que era neurocirujano, que no era clínico, que no era psicólogo. Dijeron de buscar un clínico y yo dije que estaba absolutamente de acuerdo”, expresó Luque en su declaración; y luego agregó: “Yo no estaba a cargo”.

EFE/ Adan Gonzalez El neurocirujano y médico de cabecera de Diego Armando Maradona, Leopoldo Luque.

El neurocirujano está acusado de no brindar la debida atención al astro e “ignorar y manospreciar” los síntomas de una insuficiencia cardíaca en días previos a su muerte, el 25 de noviembre de 2020, mientras Maradona recibía cuidados domiciliarios en una casa de la localidad de Tigre, a las afueras de Buenos Aires.

La decisión de llevar a cabo sus cuidados fuera de un centro médico, así como la calidad de los mismos, son centrales en el juicio ya que permiten comprender si la muerte de Maradona se pudo haber evitado y qué responsabilidades penales tendrían los profesionales de la salud que lo atendieron.

“Soy inocente y lamento mucho su muerte”, dijo Luque, quien también negó haber conocido al ‘Diez’ a través del abogado Matías Morla, apoderado del astro del fútbol y procesado en otra causa penal por el usufructo de la marca comercial de Maradona.