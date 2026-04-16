En las últimas horas falleció Dolly Martínez, ex participante del reconocido reality estadounidense ‘Kilos Mortales’. La mujer, de 30 años de edad, estaba hospitalizada desde el pasado 29 de marzo.

Leer más: Corte Constitucional obliga a Meta a cambiar reglas de Instagram en Colombia tras caso de Esperanza Gómez

El programa de la cadena TLC está de luto, pues Dolly fue ampliamente conocida por su carisma en la pantalla y por conmover a los televidentes. Su muerte se hizo pública a través de un comunicado difundido en redes sociales.

Su hermana, Lindsey Cooper, compartió la noticia y manifestó que hay dolor en el entorno familiar, además despidió a la joven con un emotivo mensaje.

“Con un gran corazón comparto el fallecimiento de mi hermosa hermana Dolly. (...) Tenía la personalidad más brillante que podía iluminar cualquier habitación con su risa su amabilidad y su espíritu amoroso ella tenía una manera de hacer que todo el mundo se sintiera especial y su calor permanecerá con nosotros para siempre”, escribió Lindsey en su cuenta de Facebook, el pasado 11 de abril.

Ver también: “Lo único que queríamos era luchar por la verdad y la justicia”: familia Colmenares tras decisión de la Corte de absolver a Laura Moreno y Jessy Quintero

La madre de Dolly, Stacie Thurman, reveló a TMZ que su hija falleció debido a complicaciones de una insuficiencia cardíaca congestiva.