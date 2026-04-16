El caso Colmenares sacudió al país el 31 de octubre de 2010, justo en plena celebración de Halloween, cuando Luis Andrés Colmenares, un joven oriundo de La Guajira, fue hallado muerto cerca del parque El Virrey, en Bogotá, en extrañas circunstancias, tras salir de una fiesta de disfraces, a la que había asistido junto a sus amigos y compañeros de la Universidad de los Andes.

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Desde entonces, sus padres, en especial Luis Alonso Colmenares ha emprendido un largo camino jurídico para dar con los responsables de la muerte de su hijo, quien ya completaría este 2026 16 años de fallecido, y aun no se sabe con certeza qué sucedió aquella noche.

Luis Andrés Colmenares.

Sin embargo, en las últimas horas la Corte Suprema de Justicia ratificó la absolución de Laura Moreno y Jessy Quintero, quienes fueron señaladas en su momento como responsables del crimen de Luis Andrés Colmenares.

Cabe señalar que Laura Moreno, quien era novia de Colmenares en ese entonces, fue acusada como supuesta partícipe del crimen, mientras que Jessy Quintero, amiga de ambos, fue señalada de supuesto encubrimiento. El principal acusado de la Fiscalía, Carlos Cárdenas, fue absuelto en 2014.

Laura Moreno y Jessy Quintero.

La diligencia fue fijada para las 2:30 de la tarde de este jueves 16 de abril, según información oficial emitida por la Sala Penal. Se notificará la decisión a las partes del proceso a partir de una ponencia del magistrado Carlos Roberto Solórzano.

La secretaría de la Sala citó a la familia de Colmenares, a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la defensa de Moreno y Quintero, las partes involucradas, para que comparezcan de manera presencial.

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En ese sentido, la Corte decidió mantener la sentencia absolutoria que había sido proferida por el Tribunal de Bogotá en segunda instancia, que concluyó que las procesadas deben ser consideradas inocentes del crimen.

¿Qué dice la familia Colmenares sobre la decisión de la Corte?

En entrevista con EL HERALDO, Jorge Luis Colmenares Escobar, hermano de Luis Andrés Colmenares, se pronunció sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ratificar la absolución de Moreno y Quintero, y aseguró que “como familia lo único que queríamos era luchar por la verdad y la justicia, sin ningún interés más allá de enaltecer el nombre de un ser que nosotros amamos, pensamos y extrañamos”.

Jorge Luis señaló que solo están a la espera del veredicto que dará la Corte en la tarde de este jueves para tomar una postura contundente, y manifestó que: “Estamos asombrados y sorprendidos de que primero los medios de comunicación se esteraron por encima de nosotros como familiares y víctimas dentro del proceso. Hay una verdad explicita y ya el Tribunal en su momento lo mencionó, y fue que mi hermano fue asesinado hace 16 años”.

Instagram @jcolmenarese Jorge Luis Colmenares junto a su hermano Luis Andrés Colmenares.

Jorge Colmenares indicó también que en medio del dolor les queda la tranquilidad de que han luchado desde el primer instante por hacer justicia en la muerte de su hermano y “sacar adelante su nombre”.

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Sin embargo, le manifestó a este medio que “esperaremos ahorita a las 2:30 de la tarde lo que la Corte tiene por decirnos, pero con la tristeza y con la angustia de que ya se mencionó que Laura y Jessy van a ser absueltas, aún a sabiendas que fueron las últimas personas que estuvieron con mi hermano y son las últimas personas que saben qué sucedió con él”, afirmó.

¿Cuáles son las acciones que la familia Colmenares va a tomar en caso de que las implicadas sean declaradas inocentes?

Jorge Luis Colmenares le indicó a EL HERLADO que lo único que tienen claro es que la Corte Suprema de Justicia es la última y máxima autoridad que se tiene en los organismos de justicia del país.

“Luego de esta lectura, nos sentaremos en familia y pensaremos qué paso hacer, con la tranquilidad que hemos luchado y seguiremos luchando hasta el final por él”, manifestó.

Sobre si han tenido algún contacto en los últimos días con las señaladas del crimen de su hermano, Jorge aseguró que no. Enfatizó a este medio que la última vez que vieron o tuvieron acercamiento con Laura Moreno y Jessy Quintero “fue el día que nos mencionaron que mi hermano supuestamente se comió un perro, salió corriendo y se cayó al caño. Desde ahí no hemos sabido de ellas”.

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Añadió que “lo único que nos hemos enterado es lo que los medios de comunicación nos han comentado o han dado como noticia... y es que todas siguieron su rumbo, todas han construido su vida, que han cumplido sus sueños, que tienen sus hogares, que tienen todo su derecho; pero un derecho que también tenía mi hermano de cumplir sus sueños y metas que tenía establecidas desde pequeño, y que tristemente por este homicidio él no pudo seguir continuando con ellos”, dijo.

Mensaje de la familia Colmenares para la Justicia y los colombianos

El hermano de Luis Andrés Colmenares entregó un emotivo mensaje a los colombianos, a los estrados del país y a los medios de comunicación.

“Lo primero es que todos luchen por sus seres queridos, que el camino es difícil, que el camino es duro, pero que da la tranquilidad de que enaltecen a esas personas que injustamente les quitan la vida”.

Aseguró además que: “nosotros seguimos y seguiremos creyendo en las instituciones, seguiremos creyendo en que la justicia no es para pocos sino es para todos, y que seguiremos teniendo la mente clara y la visión clara de quién fue Luis Andrés Colmenares, del amor que le tuvimos, y ese sentimiento tan grande que tenemos por él, y por quien no nos cansaremos de luchar, clamar y pedir justicia”, finalizó.