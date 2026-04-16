La Corte Suprema de Justicia ratificó la absolución de Laura Moreno y Jessy Quintero en el caso de la muerte de Luis Andrés Colmenares.

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La diligencia fue fijada para las 2:30 de la tarde de este jueves 16 de abril, según información oficial emitida por la Sala Penal. Se notificará la decisión a las partes del proceso a partir de una ponencia del magistrado Carlos Roberto Solórzano.

La secretaría de la Sala citó a la familia de Colmenares, a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la defensa de Moreno y Quintero, las partes involucradas, para que comparezcan de manera presencial.

Con esto, la Corte decidió mantener la sentencia absolutoria que había sido proferida por el Tribunal de Bogotá en segunda instancia. Se concluyó que las procesadas deben ser consideradas inocentes del crimen.

Hay que recordar que Luis Andrés Colmenares, un joven de 20 años estudiante de la Universidad de los Andes, murió el 31 de octubre de 2010 luego de asistir a una fiesta de Halloween, cerca del parque El Virrey, en Bogotá. Su cuerpo fue encontrado horas después en el caño del parque.

El caso se volvió uno de los más seguidos a nivel nacional, pues en un principio el hecho había sido reportado como un accidente, pero la familia y la Fiscalía sostuvieron que había sido asesinado.

Laura Moreno, quien era novia de Colmenares en ese momento, fue acusada como supuesta partícipe del crimen, mientras que Jessy Quintero, amiga de ambos, fue señalada de supuesto encubrimiento. El principal acusado de la Fiscalía, Carlos Cárdenas, fue absuelto en 2014.