Luego de que se conociera que asumirá como superintendente de Salud, en reemplazo de Bernardo Camacho, Daniel Quintero aseguró en sus redes sociales que estando al frente de la entidad va a “desmantelar el cartel de la salud que uribismo y neoliberales armaron para robarse la plata de los colombianos”.

Por medio de una publicación en su cuenta de X, además de un video, el exalcalde de Medellín indicó que sabe del reto que tiene por delante, pero prometió que se basará en la tecnología para “darle a los colombianos el derecho verdadero y fundamental a la salud”.

“La salud en Colombia necesita un reseteo contra la corrupción, pero además una reingeniería con tecnología para darle a los colombianos el derecho verdadero y fundamental a la salud. Sé del reto que tenemos desde la supersalud. Como alcalde de Medellín, manejamos con éxito la peor crisis de salud del último siglo, la pandemia. Pero además soy padre de una niña trasplantada cuya vida depende de que le lleguen las medicinas”, dijo Quintero en un video.

Se refirió también a la corrupción dentro de la entidad: “Quiero en esto ser tan claro como sea posible, así como fue mi talante como alcalde de Medellín para denunciar la corrupción de Hidroituango sin precio y sin miedo y sin importar la persecución, haré vigilancia y control para castigar a los que se están robando el sistema de salud. Por eso la tecnología va a ser una herramienta clave y vital para lograrlo. Hago desde ya un llamado a los ingenieros expertos en inteligencia artificial big data para que me acompañen en este proceso”.

Y finalizó: “Vamos a resolver de fondo los problemas del sistema de salud”.

Asimismo, Quintero publicó varios trinos en respuesta a varias críticas que recibió luego de que se conociera el nombramiento.

En respuesta a la candidata presidencial Paloma Valencia, dijo: “El uribismo ha financiado todas sus campañas con los recursos de la salud. Se inventaron la ley 100 para manejar ellos mismos la plata de la salud, EPS manejadas por políticos que luego quebraron llevándose la plata de los colombianos y dejando a miles sin medicinas ni atención. Por eso no quieren la reforma. No quieren a Colombia”.

De igual forma le respondió a Federico Gutiérrez, actual alcalde de Medellín, quien también rechazó la designación.

“Cínico: mientras abres canchas de padel en el poblado tienes al hospital general quebrado y has cerrado 4 centros de Metro Salud precisamente en las comunas populares”, publicó.

La hoja de vida de Quintero Calle fue publicada luego de que el presidente Gustavo Petro aceptara la renuncia de Bernardo Camacho al cargo de superintendente nacional de Salud, función en la que se desempeñó durante aproximadamente seis meses.

La llegada de Quintero Calle ocurre en medio de un panorama complejo para el sistema de salud, marcado por problemas financieros y dificultades en la prestación de servicios. Según datos del sector, las EPS que se encuentran bajo intervención acumulan deudas que superan los 19 billones de pesos, y actualmente ocho de ellas están bajo esta medida.

Vale mencionar que en los últimos días el nombre de Daniel Quintero estaba sonando para ocupar el cargo de presidente de la Nueva EPS, hoy intervenida y una de las entidades prestadoras de salud más críticas en cuanto a su situación financiera.