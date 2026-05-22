El superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, manifestó que vivió una de las inspecciones más decepcionantes de su gestión la tarde de este viernes en Barranquilla al visitar un punto dispensario de medicamentos de Nueva EPS donde no se cumplían ninguna de las condiciones mínimas para la prestación del servicio.

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El local, denominado ProH en los registros de la Superintendencia, en la Cordialidad con calle 20, no tenía los requisitos mínimos y se agravó por un corte de energía durante la inspección a la que tuvo acceso EL HERALDO, en la que se evidenció que no había planta eléctrica para cuidar la cadena de frío de los medicamentos.

“Lo primero es que es lamentable este punto no cumple los requisitos, las condiciones para ser un punto de entrega de medicamentos, no cumplen los temas de cadena de frío. Incluso, se fue la luz mientras estábamos acá y los vimos desesperados a ellos, mirando cómo iban a resolver el problema, porque hay medicamentos que tienen unas condiciones especiales de temperatura, y lo que nos dijeron era que tenían un plan, que era meter los medicamentos en hielo si la energía no venía en tanto tiempo, pero el problema es que, ¿qué pasa de noche? Si se va a la luz, entonces, de noche, se pierde la cadena de frío del medicamento”.

En ese sentido, añadió que: “El medicamento se pierde no solo en valor, sino que, cuando se lo aplica al paciente, termina siendo incluso contraproducente. Vamos a iniciar una investigación profunda sobre este punto. Los puntos que no cumplan sus condiciones para servir serán cerrados, tendrán que poner a la gente, atender a la gente en lugares adecuados realmente”.

“Lo que estoy viendo aquí es de verdad dramático, nunca me había pasado que se fuera a la luz mientras estaba acá. Fue muy bueno porque permite ver si tienen planta, y lo que nos dimos cuenta era que no tenían planta. Entonces, dice, si el gobierno pagó que tengan planta, porque cuando se contratan estos lugares, se contratan con todas las de la ley, no para que tengan a la gente como la tienen sometida, no para que, entonces, estén pensando dónde consiguen hielo poder meter las medicinas porque se fue la luz mientras está el superintendente de salud aquí”, criticó.

De otro lado, Quintero expresó que se logra la entrega de los medicamentos a diferentes usuarios que se encontraban en el sitio, con pendientes de varios meses, pese a que se encontraron los productos en el dispensario.

“Medicamentos que a mucha gente se les había negado durante meses y meses, y ahora están apareciendo. Pero, en definitiva, este punto no cumple con las condiciones. La atención a la gente es terrible, un abanico a medias, sin aire acondicionado. Mucha gente que está madrugando desde las 8:00 de la mañana, estamos casi las 3:00 de la tarde y siguen acá con ese calor, si el gobierno está entregando 114 billones de pesos a las EPS y a los gestores farmacéuticos, ¿Por qué están atendiendo a la gente así?”, se preguntó.

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Añadió que la crisis de Nueva EPS es de especial preocupación para su gestión: “Hay que hacerlos cumplir la ley. Nueva EPS recibe más de 22 billones de pesos al año, es la EPS que más recursos recibe. Cuando estaba en manos de privados, entró en crisis, dejó de entregar medicamentos, dejó de entregar atenciones médicas, y el gobierno le toca entrar a operarlo, pero la verdad es que muchas cosas no han cambiado, me han nombrado a mí como superintendente de salud con dientes para poner en orden y castigar a los que han castigado”.