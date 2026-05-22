El candidato presidencial Sergio Fajardo aceptó públicamente la invitación de Paloma Valencia para sostener un encuentro político en medio de los movimientos y acercamientos que comienzan a agitar la campaña presidencial rumbo a la primera vuelta del próximo 31 de mayo.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Fajardo respondió al llamado que horas antes le había hecho Valencia desde Corabastos, en Bogotá, donde la senadora propuso “tomarse un café” para conversar sobre una eventual ruta de unidad y sobre el momento político que atraviesa el país.

Vamos con ese café, @PalomaValenciaL



Y hagamos pública nuestra conversación a toda Colombia.



Aprovechemos que estamos en Barranquilla y nos vemos mañana a las 8am en la cafetería del Hotel El Prado.



Escucharé tus argumentos y te contaré, con humildad y convicción, porqué… pic.twitter.com/tt2IKonYVh — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) May 22, 2026

“Vamos con ese café, Paloma Valencia. Y hagamos pública nuestra conversación a toda Colombia”, escribió Fajardo, quien además propuso que el encuentro se realice sábado a las 8:00 de la mañana en la cafetería del Hotel El Prado, en Barranquilla.

El exgobernador de Antioquia aseguró que aprovecharán su presencia en la capital del Atlántico para sostener el diálogo y exponer sus diferencias y coincidencias de cara al escenario electoral.

“Escucharé tus argumentos y te contaré, con humildad y convicción, por qué nuestra propuesta de CAMBIO SERIO Y SEGURO es lo que Colombia necesita ahora, frente a las posiciones extremas que amenazan nuestro futuro”, señaló.