El senador Mauricio Gómez Amín lanzó un claro mensaje sobre las elecciones presidenciales y aseguró que los ataques provenientes de otras campañas evidencian el “desespero” político ante el crecimiento del aspirante en las encuestas.

Durante un mensaje dirigido a simpatizantes y electores, Gómez Amín cuestionó que sectores rivales hayan involucrado a la familia del candidato en medio de la contienda electoral.

“El desespero de las otras campañas los ha llevado a cruzar el límite que no se cruza en política: meterse con la familia de Abelardo”, afirmó.

Agregó que la campaña responderá enfocándose en la recta final hacia las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

Por eso insistió en el mensaje que más temprano envió el candidato de Defensores por la Patria: “El único candidato que tiene las posibilidades reales de derrotar a Iván Cepeda es Abelardo De La Espriella”.

En ese sentido, hizo un llamado a la unidad de los sectores de oposición y pidió respaldo masivo para lograr una victoria en primera vuelta.

“Por la patria, por sus hijos y por sus familias, rodear a Abelardo el 31 de mayo votando por él masivamente”, expresó.

Además, Gómez Amín dirigió un mensaje a los votantes de Paloma Valencia y Sergio Fajardo, invitándolos a unirse en torno a la candidatura de De La Espriella para evitar, según dijo, que Iván Cepeda llegue a la Casa de Nariño.

“El voto a la presidencia es un voto independiente, rebelde y libre”, manifestó el senador, al insistir en que la elección del próximo 31 de mayo definirá el rumbo político del país para los próximos cuatro años.