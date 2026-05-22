Vuelve el béisbol aficionado al Atlántico. Este sábado 23 de mayo, en el estadio Édgar Rentería de Barranquilla, será la inauguración del Torneo Departamental, organizado por la Liga de Béisbol del Atlántico.

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El evento, que cuenta con el respaldo de la Secretaría Distrital de Deportes de Barranquilla e Indeportes Atlántico, y dará inicio a partir de las 3:00 p.m. con entrada libre.

La jornada comenzará con un desfile, en el que participarán todos los equipos inscritos en el certamen, con protagonismo de los niños beisbolistas de Barranquilla, junto con las delegaciones de municipios y corregimientos del Atlántico.

El acto protocolario contará con la presentación musical de la Banda de Paz del Colegio Militar Acolsure y la presencia de reconocidas glorias del béisbol, invitados especiales y autoridades deportivas.

Uno de los principales atractivos de la jornada será el Juego de las Estrellas del Torneo Interbarrios, iniciativa impulsada por la Secretaría Distrital de Deportes para fortalecer y proyectar el talento deportivo de las comunidades.

La Liga de Béisbol del Atlántico e Indeportes Atlántico reiteraron la invitación a las familias, aficionados y medios de comunicación para que acompañen esta gran celebración de la pelota caliente en el departamento.