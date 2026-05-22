La Alcaldía de Barranquilla, a través de su Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial, informó mediante un comunicado de prensa a la ciudadanía que, por el montaje del cierre de campaña del candidato ala presidencia Iván Cepeda, se programó el cierre total de la carrera 50 entre calles 37 y 45.

Lea más: Procuraduría requiere a Superservicios y Air-e por resultados tras 19 meses de intervención a la compañía

Cierre que se hará efectivo a partir de este viernes 22 de mayo a las 6:00 p.m. hasta el domingo 24 de mayo a las 11:00 p.m.

Los conductores que transitan por la carrera 50 en sentido oeste-este (de la Circunvalar al Centro) deben girar a la izquierda en la calle 46 y luego usar la carrera 51 hasta la vía 40 y continuar su destino.

Quienes avancen por la carrera 50 en sentido este-oeste (del Centro hacia la Circunvalar) deben tomar la calle 30 hasta la rotonda de la carrera 50, seguir hacia la carrera 46, girar a la derecha por la calle 46 y empalmar nuevamente con la carrera 50.

La avenida Murillo (calle 45) quedará habilitada para el tránsito vehicular en los sentidos sur y norte.

Los conductores que transitan por la calle 42 en sentido sur-norte (del estadio a la Vía 40) deben tomar como rutas alternas la carrera 46 hasta las calles 45 o 46.

Los conductores que transitan por las calles 42 y 40 en sentido norte-sur (de la Vía 40-al estadio) deben tomar como rutas alternas la carrera 51 hasta la Vía 40.

Lea más: Termocandelaria inicia arbitraje ante el Ciadi por riesgos financieros ante crisis de Air-e

“En los puntos de cierre se contará con la presencia de auxiliares de tránsito debidamente identificados, quienes orientarán a los conductores y peatones sobre las maniobras de circulación y rutas de desvío dispuestas”, anunció el Distrito.