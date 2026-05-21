La empresa Air-e dio a conocer la mañana de este jueves que luego del trabajo ininterrumpido de ingenieros y técnicos de la compañía intervenida, fue superada la emergencia registrada en la subestación Cordialidad, en Barranquilla.

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De acuerdo con el reporte técnico, la contingencia se originó por “una avería en cables de potencia subterráneos al interior de la subestación”.

Por ello, para restablecer el servicio, “el personal operativo realizó labores especializadas que incluyeron el retiro de los cables afectados de los ductos, su reposición y posterior energización”.

Durante la atención de la emergencia se presentaron afectaciones en los circuitos Galapa, Cordialidad 8, 9 y 10, La Paz, Almendros, Malvinas, Cementos y Concretos.

“Air-e agradece el apoyo, la comprensión y la paciencia de los usuarios y de las autoridades durante el desarrollo de las maniobras técnicas que permitieron normalizar el servicio”, apuntó la compañía.

Barrios como Caribe Verde, Siete de Abril, Conidec, Ciudadela 20 de Julio, Villa Olímpica y El Pueblito reportaron cortes prolongados e intermitencia en el servicio, situación que, según los residentes, no es nueva y se viene presentando desde hace semanas.

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La inconformidad ciudadana también derivó en protestas y alteraciones de la vía públicaen distintos puntos afectados, donde los habitantes exigieron soluciones rápidas y mayor información sobre la emergencia.