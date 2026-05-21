Luis Almagro, exsecretario general de la OEA, anunció en la mañana de este jueves su apoyo a la campaña de la candidata presidencial de la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.

Durante el evento, Almagro aseguró que la legisladora opositora es la candidata con mayor “responsabilidad en el manejo institucional, seriedad en los planteos que realiza, la visión de sumar a toda la sociedad colombiana”.

Renglón seguido, aseguró que Valencia cuenta con toda la capacidad de derrotar al senador Iván Cepeda, el candidato del oficialismo.

“Ya tuvieron un fiestero (Rodolfo Hernández) en Miami en la elección anterior y eso no funcionó”, señañó.

En la carrera por la presidencia colombiana hay actualmente 12 candidatos, pero Cepeda acumula el 37,2 % de la intención de voto y el ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, suma el 20,4 %, según la encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC), publicada el pasado 3 de mayo.

En caso de que ningún partido logre una victoria en primera vuelta, la segunda tendrá lugar el próximo 21 de junio.