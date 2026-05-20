El senador electo barranquillero Yessid Pulgar, del partido Liberal, ratificó el martes su apoyo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia, del Centro Democrático, de cara a la primera vuelta, que se llevará a cabo el próximo 31 de mayo.

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A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el hermano del exsenador Eduardo Pulgar invitó a sus simpatizantes a acompañar a la aspirante a la Presidencia en su evento de cierre de campaña en Barranquilla.

Según se indica en la pieza publicitaria del acto de cierre de campaña en la capital del Atlántico, este tendrá lugar en la Plaza de la Paz, a partir de las 4:00 de la tarde del próximo viernes 22 de mayo.

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“Como senador electo de la República de Colombia por el Partido Liberal y siendo una de las más altas votaciones del país en la reciente contienda electoral al Congreso, quiero invitar a todos mis amigos y seguidores a acompañar a la candidata a la Presidencia de Colombia, Paloma Valencia, a su cierre de campaña en la Plaza de La Paz de la ciudad de Barranquilla”, escribió Pulgar.

El partido Liberal, al que pertenece Yessid Pulgar, se sumó oficialmente en abril pasado a la campaña de Paloma Valencia.

La decisión se tomó tras una reunión en la residencia del expresidente César Gaviria Trujillo, en la que la colectividad optó por respaldar oficialmente la fórmula integrada por Valencia y el candidato vicepresidencial Juan Daniel Oviedo.

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El anuncio fue confirmado por el secretario general del partido, Jaime Jaramillo, quien destacó que la decisión contó con el aval mayoritario de la bancada.

“Vamos a trabajar con ganas, con ahínco, por la consecución de esta candidatura”, señaló.