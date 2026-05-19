El expresidente Álvaro Uribe expresó su rechazo frente a una acción encabezada por el representante electo del Pacto Histórico Hernán Muriel, en la que colectivos de víctimas realizaron la pintura de murales en las cercanías de su residencia ubicada en Rionegro, Antioquia. A través de sus redes sociales, el exmandatario manifestó: “Cepeda, cobarde, deje de mandar personas a mi casa donde estaba mi señora sola”.

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La situación se originó a partir de una convocatoria impulsada por el congresista electo Hernán Muriel, quien invitó a participar en la elaboración de un mural sobre un puente vehicular en construcción. La intervención artística buscaba visibilizar y cuestionar los casos de ‘falsos positivos’ atribuidos a miembros de la Fuerza Pública, muchos de ellos ocurridos durante el gobierno de Álvaro Uribe.

Durante la actividad, Muriel señaló: “estamos aquí en Llanogrande, a 300 metros de la casa de Álvaro Uribe donde Westcol vino a entrevistarlo”, y añadió: “Estamos en un acto de movilización social y pedagogía de la memoria con la cifra 7.837 falsos positivos, cifra nueva que arrojó la JEP luego de sus estudios”.

La iniciativa generó reacciones en sectores cercanos al expresidente, quienes criticaron duramente la acción. Entre ellos se pronunció el concejal de Medellín Andrés Gury Rodríguez, conocido por su postura política confrontativa, quien en un video afirmó: “Uribe se respeta”.

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Horas más tarde, el propio Álvaro Uribe se desplazó al lugar y participó en la intervención que terminó con el cubrimiento del mural con pintura blanca.

“Salí esta mañana a hacer política en Medellín. Terminó un acto y salía para el otro cuando me dijeron que llegó una multitud de personas que estaban al frente de mi casa, tapando la entrada. Me preocupé mucho y me vine”.

Y añadió “me parece que esto es una provocación de violencia. A mí primero me tienen que matar antes de maltratar a mi familia”. Posteriormente, procedió a respaldar el tapado del mural y pidió prudencia a su colectividad política: ”Pido al Centro Democrático tener mucha calma con estas gentes, pero mucha firmeza. Donde quiera que nos vayan a agredir en Colombia, hay que enfrentarlos”.

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Finalmente, Uribe atribuyó, sin presentar pruebas, que estas acciones estarían “estimulados por grupos terroristas” y señaló al candidato Iván Cepeda como supuesto vocero de las mismas. Sobre el panorama político, afirmó: “esto es un preludio del gobierno de Cepeda que el país ya vivió”, y concluyó: “no más destrucciones de país. Aquí tenemos que tener todos la firmeza. No hay gobierno que nos proteja, pero sí ciudadanía valerosa”.