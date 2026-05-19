El hallazgo del cuerpo de Yulixa Toloza este martes 19 de mayo entre los municipios de Apulo y Anapoima, Cundinamarca, le da un giro a la investigación sobre la muerte de la mujer de 52 años. Ahora el caso es investigado como un homicidio bajo la posible calificación penal de dolo eventual.

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El cadáver de Yulixa fue encontrado seis días después de que se reportara su desaparición, luego de que fuera sacada, en mal estado de salud, de una clínica estética en el sur de Bogotá, donde se sometió a lipólisis láser.

Los investigadores detallaron que el cuerpo encontrado presentaba las características morfológicas de la víctima, pues vestía una sudadera negra que coincide con la que fue vista por última vez y mostraba heridas compatibles con el procedimiento estético realizado el pasado 13 de mayo.

Sobre la clínica donde se hizo el procedimiento, de nombre Beauty Láser, las autoridades indicaron que operaba sin permisos de la Secretaría de Salud.

Por esto, la Fiscalía General de la Nación modificaría del tipo penal de desaparición forzada a homicidio el delito para los responsables de la muerte de Toloza, lo que implica una pena entre 17 y 33 años de prisión.

Hay que recordar que los administradores de la clínica en cuestión fueron identificados como María Fernanda Delgado Hernández y Edinson Torres, ambos de nacionalidad venezolana. También fue identificado un falso cirujano de esta clínica, de nombre Eduardo David Ramos.

Por este caso ya hay dos capturados: Jesús Hernández, tío de María Fernanda Delgado Hernández, propietaria del centro estético, y Kevin Silgueira, de nacionalidad venezolana. Ambos permanecen detenidos por el delito de posible obstrucción a la justicia, relacionado con la desaparición del vehículo en el que se llevaron a la víctima, posteriormente localizado en Cúcuta.

Se especula que los dueños del sitio involucrado estarían en el vecino país, por lo que las autoridades no descartan solicitar colaboración al gobierno venezolano.