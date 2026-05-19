De cara a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, el procurador general, Gregorio Eljach, le pidió al presidente Gustavo Petro que contribuya a generar tranquilidad y abstenerse de hacer proselitismo electoral.

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“Vengo a exhortar al señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, a que contribuya positivamente a crear un clima de tranquilidad en este momento tan importante para la paz de nuestra nación. Si bien es legítimo que defienda su obra de gobierno, es improcedente el uso de las plataformas oficiales o la dignidad de un cargo para hacer proselitismo electoral a favor de una causa o en contra de otra”, expresó Eljach.

Y añadió: “El presidente de la República debe ser el máximo ejemplo de neutralidad para la nación. Su condición de jefe de Estado no lo exime de su rol como servidor público, al contrario, lo obliga a ser el primer guardián de la Constitución y de la ley, lo que incluye la prohibición absoluta de indebida participación en política electoral”.

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A través de un video compartido en redes sociales, el funcionario mostró su preocupación por las amenazas contra algunos candidatos y miembros de su equipo de campaña.

“Ningún sesgo ideológico, ningún interés personal y ningún afán electoral pueden estar por encima de los principios democráticos que nos cobijan a todos. Me preocupan profundamente las denuncias sobre amenazas de actores criminales a las campañas y a los candidatos, los dolorosos asesinatos de líderes sociales y las restricciones a la libertad ciudadana en algunas regiones”, dijo el procurador.

“Por eso, pido conveniencia al gobierno nacional, a las autoridades y a la ciudadanía entera actuar con audacia para impedir estos hechos y garantizar la paz electoral en cada rincón de nuestro territorio sin excepción alguna. La preservación de nuestra institucionalidad es el activo más sagrado de los colombianos”, añadió.

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Asimismo, el procurador recordó a los servidores públicos y a los contratistas del Estado que la ley prohíbe de manera tajante cualquier tipo de participación indebida en política.

“Contra quienes infrinjan estas normas seremos muy severos. Se les aplicará el régimen disciplinario con todo el rigor y la severidad que la ley dispone. La administración pública es para servir a los ciudadanos, no a los candidatos”, sostuvo.

El funcionario también le indicó a los congresistas tienen la competencia para aplicar la moción de censura en caso que altos funcionarios del gobierno intervengan en forma indebida en política electoral o partidista.

“Herramientas como la moción de censura generan efectos inmediatos, mucho más rápidos sobre los altos funcionarios que pretendan usar su poder para interferir en el proceso electoral que los procesos disciplinarios ordinarios. Asimismo, reitero que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes es la única con competencia constitucional para investigar y proponer sanciones contra el presidente de la República”, manifestó.

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Por su parte, solicitó respeto por la independencia de los poderes públicos y de los órganos de control.

“La majestad de la justicia es un pilar esencial de nuestra democracia y del estado de derecho y sus decisiones deben ser acatadas a plenitud. Sin embargo, pueden ser discutidas mediante los mecanismos que señalan los procedimientos legales. Las decisiones de los jueces solo pueden ser controvertidas en el marco de la Constitución y de la ley, aunque se esté en desacuerdo con ellas y se pueda expresar libremente ese disenso”, dijo.

Eljach pidió a los funcionarios públicos ser responsables con sus publicaciones en redes sociales.

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“Pido a los actores políticos y a la ciudadanía en general hacer un uso prudente, responsable de sus contenidos y sus mensajes. En coyunturas tan sensibles como la actual, la desinformación y el lenguaje en diario, no solo ponen en riesgo el orden institucional, sino que pueden costar vidas humanas”, agregó.

El jalón de orejas también estuvo dirigidos a los mandatarios locales y regionales, a quienes advirtió que no se tolerará que los presupuestos públicos se pongan al servicio de campañas electorales

“Advierto a alcaldes y gobernadores que deben ser modelos de pulcritud en el manejo del erario. Bajo ninguna circunstancia se tolerará que los presupuestos públicos se pongan al servicio de campañas electorales. Los recursos de las regiones son para el desarrollo de la gente, no para financiar disputas partidistas” puntualizó.