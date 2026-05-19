En medio de las exequias de Rogers Mauricio Devia Escobar y Eder Fabián Cardona López, miembros del movimiento Defensores de la Patria asesinados en el Meta, el candidato presidencial Abelardo De La Espriella envió un mensaje transmitido en vivo desde una capilla ubicada en un lugar no revelado por motivos de seguridad.

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De acuerdo con el comunicado conocido este martes 19 de mayo, el pronunciamiento se realizó luego de que el dirigente político recibiera una alerta sobre un posible atentado en su contra, presuntamente planeado por disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá.

Durante su intervención, Abelardo aseguró que hablaba “con el alma completamente rota”, aunque también expresó que estaba “con la frente en alto, como un tigre herido que no se doblega”.

Asimismo, afirmó que los dos integrantes del movimiento murieron mientras adelantaban actividades políticas en favor de la colectividad ciudadana en el departamento del Meta.

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“No vengo a llorar derrotado, porque Roger y Fabián no lo querían así. Ellos no se rindieron, entregaron sus vidas dando la batalla. Vengo a honrar a dos héroes que dieron todo por esta Patria que tanto amamos”, expresó.

El comunicado también señala que ambos hombres habrían sido asesinados luego de recoger material de campaña en Villavicencio para impulsar actividades políticas en el Alto Ariari.

Además, De La Espriella manifestó que “su único delito fue creer en Colombia, creer en la democracia y trabajar para construir junto al Tigre la Patria Milagro”.

También, responsabilizó directamente a las disidencias de las Farc que operan en la región y aseguró que el crimen “no quedará en la impunidad”.

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Finalmente, el dirigente cerró su pronunciamiento con un llamado a los integrantes de Defensores de la Patria a mantenerse firmes pese al dolor:

“A la manada y a todos los Defensores de la Patria: no nos van a callar. Este luto se convierte en victoria. Colombia no se rinde y el Tigre no se calla”, concluyó.