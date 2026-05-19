Una de las preguntas más conocidas de la historia, sobre si fue primero el huevo o la gallina, reaparece ahora en un contexto científico y tecnológico. La empresa estadounidense Colossal Biosciences, reconocida por sus proyectos enfocados en la ‘desextinción’ de especies como el mamut lanudo, anunció un avance que ha captado la atención mundial: el nacimiento de los primeros pollos desarrollados completamente en huevos artificiales.

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El anuncio, divulgado este 19 de mayo y replicado por distintos medios internacionales, describe un experimento que representa un salto significativo en la reproducción asistida. La innovación consiste en eliminar la necesidad de la cáscara natural del huevo, lo que permite a los científicos controlar de forma precisa el entorno en el que se desarrolla el embrión.

Este avance se enmarca dentro del objetivo mayor de la compañía: recrear especies extintas mediante ingeniería genética. Según reportes de El País, esta tecnología no solo apunta a la producción avícola, sino que busca abrir la puerta a la recuperación del moa, un ave gigante de Nueva Zelanda desaparecida hace siglos y cuya biología requeriría métodos de incubación completamente artificiales.

Sin embargo, el logro también ha generado debate en la comunidad científica internacional. Tal como ha señalado Sky News, el anuncio ha generado inquietudes entre investigadores que cuestionan los límites éticos de intervenir de manera tan profunda en los procesos naturales de gestación.

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Las críticas se centran en el riesgo de alterar ciclos biológicos fundamentales en nombre del desarrollo genético y la posibilidad de que estas técnicas abran la puerta a prácticas aún más controversiales. Aun así, Colossal Biosciences defiende su enfoque argumentando que se trata de la única alternativa viable para especies que ya no pueden reproducirse de forma natural debido a su extinción.

El proceso técnico detrás de este experimento implica sistemas avanzados de biotecnología capaces de recrear las condiciones físicas y químicas necesarias para el desarrollo embrionario completo fuera de un huevo convencional. Esto significa que, por primera vez, un vertebrado puede pasar desde las primeras etapas de desarrollo hasta su nacimiento en un entorno totalmente controlado artificialmente. Los investigadores consideran que replicar este método en especies extinguidas como el moa podría superar las barreras que hoy impiden su reintroducción en ecosistemas protegidos.

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Finalmente, mientras continúan las discusiones éticas en universidades y centros de investigación de todo el mundo, los pollos nacidos bajo este sistema han mostrado un estado de salud estable. La industria biotecnológica observa con atención estos resultados, entendiendo que este avance marca el paso de la teoría a la aplicación real en el campo de la ingeniería genética. Ahora, la expectativa global se centra en si este logro será el primer paso hacia un objetivo aún más ambicioso: ver nuevamente especies extintas, como el moa, habitando la Tierra.