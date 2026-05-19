El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, expresó este martes su tristeza por la muerte de Totó la Momposina, una de las artistas más importantes de la música tradicional colombiana.

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El mandatario recordó el legado cultural que dejó Sonia Bazanta Vides, nombre real de la cantante, quien nació en Talaigua Nuevo, Bolívar, y dedicó gran parte de su vida a llevar los sonidos del Caribe colombiano a diferentes escenarios del mundo.

“Hoy le decimos adiós a una mujer que recorrió el mundo llevando a Bolívar no solo en su nombre artístico, sino en el corazón”, expresó el gobernador.

Arana destacó que Totó siempre representó las tradiciones y raíces culturales de Bolívar y de la región de La Mojana a través de su música, sus bailes y sus presentaciones.

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Hoy le decimos adiós a una mujer que recorrió el mundo llevando a Bolívar no solo en su nombre artístico, sino en el corazón.



Totó La Momposina o Sonia Bazanta Vides, cantó y bailó nuestra tradición musical desde niña, recorriendo el planeta para recordarle a todos que en La… pic.twitter.com/g1IG8HDPns — Yamilito Arana (@YamilHAranaP) May 19, 2026

“Totó La Momposina cantó y bailó nuestra tradición musical desde niña, recorriendo el planeta para recordarle a todos que en La Mojana hay magia y una riqueza cultural sin igual”, señaló.

El gobernador también recordó que la artista se convirtió en símbolo de identidad y orgullo para varias generaciones de colombianos gracias a su trabajo con ritmos tradicionales como la cumbia, el bullerengue y la tambora.

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Además, mencionó uno de los homenajes que se preparan en honor a la cantante: una escultura que será instalada en la Calle de la Frescura, en Mompox.

“Me hubiera gustado develar con ella la escultura que pondremos en la Calle de la Frescura, en Mompox”, afirmó.

Finalmente, el mandatario envió un mensaje de agradecimiento y despedida en nombre del pueblo bolivarense, resaltando que el legado de Totó La Momposina seguirá vivo en la música y en la memoria cultural del Caribe colombiano.