La muerte de Totó la Momposina sigue generando reacciones en el mundo cultural del Caribe colombiano. Uno de los que habló sobre el legado de la artista fue el pedagogo Julio Adán Hernández, quien durante años compartió espacios culturales y carnavaleros con la cantadora bolivarense.

Con nostalgia y admiración, Hernández aseguró que Totó fue una de las figuras más importantes de la música tradicional colombiana y una verdadera representante del país ante el mundo.

“Totó era la diosa de nuestra identidad. No había embajadora musical ante el mundo como Totó”.

El pedagogo recordó que la artista llevó los sonidos del Caribe colombiano a distintos rincones del planeta y logró reconocimiento internacional gracias a su trabajo con la música folclórica. “Cualquier lugar del planeta fue visitado por Totó. Las cantadoras más excelsas del planeta cantaron con Totó”.

Además, destacó el trabajo investigativo que realizaba la artista para mantener vivas las raíces musicales de las comunidades tradicionales. Según contó, Totó dedicaba tiempo a recorrer territorios y escuchar a las cantadoras originales para luego compartir esos saberes a través de sus canciones.

“Ella era una auténtica investigadora. Indagaba a través de las cantaoras originales, recogía esos cantos y después llevaba sus canciones hasta el mundo”.

Hernández también recordó que la artista recibió importantes reconocimientos durante su carrera y que muchos músicos internacionales quisieron trabajar junto a ella.

“Totó ha sido dueña de una cantidad de reconocimientos en cualquier parte del mundo y artistas siempre quisieron grabar con ella”.

Para el pedagogo, el legado de la cantante también quedó sembrado en generaciones de niños y jóvenes del Caribe que crecieron escuchando su música en escuelas, comparsas y espacios culturales.

“Desde pequeñito, cuando comenzamos con el Carnaval de los Niños, íbamos a las escuelas de Barranquilla y todas ensayaban con las canciones de Totó”, recordó.

Finalmente, aseguró que la artista debe ser recordada como una maestra de la cultura popular colombiana y como una mujer que sembró identidad a través de la música.

“Ella era la esencia musical de nuestro folclore, de nuestra identidad. Siempre le dije: ‘Totó, usted es la diosa de nuestra identidad’. Hay que recordarla como la gran maestra”.