La Empresa Air-e informó que, con apoyo de personal especializado, se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento preventivo en la subestación Caracolí en Soledad, este miércoles 20 de mayo, lo cual conllevará cortes en el servicio de energía.

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Durante las obras se realizará el mantenimiento de equipos en el circuito Caracolí 4, entre la 1:15 y las 3:15 de la tarde.

Para el desarrollo de los trabajos es necesario suspender el servicio de energía en los barrios Ciudad Paraíso, San Vicente, San Vicente III, Candelaria I, Villa Sol, Villa María, Villa Mónica, Prado Soledad y Villa del Rey II.

Asimismo, se informó que abarca el sector comprendido en la calle 35, desde la carrera 5 hasta la 5D, y el sector de la calle 33A y 33C, desde la carrera 4C a la carrera 4E, correspondiente a Villa del Rey.

Mientras tanto, en la calle 7 con la carrera 44, en el barrio Villanueva, en el centro de Barranquilla, se realizarán breves maniobras en el horario de 6:30 de la mañana a 6:50 de la mañana y entre las 7:10 de la mañana a 7:20 de la mañana.

Adicionalmente, hay trabajos entre las 8:30 de la mañana y las 8:50 de la mañana, y de 9:00 de la mañana a 9:10 de la mañana en la calle 4 con la carrera 42.

En resto del Atlántico

Por otro lado, entre las 8:30 de la mañana y las 4:30 de la tarde, se instalarán postes en el corregimiento de Salgar. Durante los trabajos se suspenderá el suministro de energía en las calles 7 a la 9D, entre las carreras 5A y 7.

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Para el caso de Sabanalarga, se colocará un poste en la calle 12A con la carrera 27, en el barrio El Pradito, entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde.