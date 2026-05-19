En el marco del Día Mundial del Reciclaje, y durante los días 14, 15 y 16 de mayo, la Alcaldía Distrital de Riohacha, a través de la dirección de Medioambiente, fue actor clave de jornadas de diálogo, capacitación, sensibilización y recolección de los elementos reciclables que se generan en los establecimientos comerciales del Centro Histórico.

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En alianza con Corpoguajira, las asociaciones de recicladores de oficio ReciUnidos, Corprecam y Materiales Cómbita, la Alcaldía Distrital de Riohacha confirmó la recolección de más de 250 kilogramos de material reciclable, en labores punto a punto, con el personal de las instituciones vinculadas a la jornada.

Donny Toro, representante legal de ReciUnidos destacó la realización de la jornada y recalcó: “el apoyo de la Alcaldía de Riohacha ha sido constante. Estas actividades promueven una ciudad más limpia, amigable con el medioambiente y que valoran y generan identificación y dignificación con el gremio reciclador del Distrito.

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Por su parte, el asesor del Despacho del alcalde, Hugues Ariza Tatis, destacó que “la recolección de estos 250 kilos de material reciclable indica que se está avanzando en un trabajo permanente de la Alcaldía de Riohacha que ha convocado a varios sectores para que estas actividades se sostengan. Que la ciudadanía reconozca en el reciclaje una práctica de compromiso con su entorno, con la ciudad y que los recicladores de oficio, son actores importantes en la preservación del medio ambiente y en una Riohacha más sana”.

De igual manera, Rafael David Montes Gómez, ingeniero ambiental de Corprecam, dijo que “la Alcaldía Distrital de Riohacha siempre ha sido un aliado importante para nosotros los recicladores en labores como educación ambiental y campañas que buscan que el Distrito esté limpio, dignificar la labor del reciclador de oficio y aquí hemos contado con la participación activa de los locales comerciales”.

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Estas acciones continuarán en el Distrito de Riohacha, que ya adelanta la campaña ‘Yo limpio, tú limpias’, que surge como estrategia de fortalecimiento de la cultura ciudadana para el manejo, disposición y recolección de residuos tanto en el área urbana, como en el área rural.