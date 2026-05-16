Uniformados de la Policía, mediante una diligencia judicial, capturaron a un ciudadano de 48 años por el delito de acto sexual con menor de 14 años agravado, en el distrito de Riohacha.

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El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente para que responda por el delito que se le atribuye conforme a la legislación penal vigente.

El procedimiento fue resultado de aproximadamente tres meses de investigación adelantada por unidades especializadas, que mediante actividades de policía judicial lograron recolectar elementos materiales probatorios que permitieron establecer la presunta responsabilidad del capturado, quien al parecer aprovechaba su cercanía familiar para realizar tocamientos indebidos a una menor de edad cuando esta visitaba su residencia.

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La materialización de la captura se efectuó con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes de Riohacha, autoridad que emitió la respectiva orden judicial.

Finalmente, la Policía Nacional invita a la ciudadanía a instaurar las denuncias contra presuntos agresores sexuales, también con el fin de avanzar en el esclarecimiento de posibles casos adicionales y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas.