La Comisión Escrutadora Departamental expidió en las últimas horas la credencial que acredita a Micher Pérez Fuentes como alcalde del municipio de Fonseca, La Guajira, para el periodo 2026-2027.

Cabe recordar que hace unos días la comisión se declaró impedida y trasladó la decisión a la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE). Sin embargo, el organismo concluyó que no existía desacuerdo entre los delegados, ya que la suspensión del proceso fue adoptada de manera unánime.

Además, explicó que este tipo de actuaciones solo procede cuando existen reclamaciones contempladas en el Código Electoral y no frente a decisiones judiciales provisionales derivadas de acciones de tutela.

De igual manera, precisó que la legislación colombiana no contempla la suspensión provisional de los escrutinios, teniendo en cuenta que estos deben desarrollarse de manera continua para garantizar la transparencia del proceso y la seguridad jurídica de los resultados. Finalmente, ordenó acatar las decisiones judiciales vigentes.

La ceremonia de posesión se llevó a cabo ante el Juez Promiscuo Municipal de Fonseca, quien entregó el acta oficial a Pérez Fuentes, candidato del partido Alianza Social Independiente (ASI).

Pérez Fuentes ganó las elecciones atípicas celebradas el pasado 3 de mayo con 9.723 votos, equivalentes al 57,40 % de la votación total, superando ampliamente a Oswaldo Carlos Rodríguez Figueroa, quien obtuvo 5.425 sufragios, correspondientes al 32,03 %.