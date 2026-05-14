Ángel Nicolás Beltrán Pérez, de 16 años, murió cuando se desplazaba en una bicicleta por el barrio Porvenir, del municipio de Manaure, Cesar, la noche del pasado miércoles, cuando su madre lo llamó por celular y le dijo que regresara a su vivienda, luego de permanecer un rato donde un familiar.

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En plena vía pública este joven se desplomó y cuando la ciudadanía verificó qué sucedía, ya no contaba con signos vitales. Todo indica que sufrió un infarto debido a complicaciones de salud que eran tratadas a través de la Nueva EPS, entidad que no le dio una cita con cardiología pediátrica, que esperaba desde hace varios días.

De acuerdo con las autoridades, al registrarse el caso en plena vía pública, funcionarios del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección técnica del cadáver que se encontraba bajo protección policial, y lo trasladaron hasta Medicina Legal, en Valledupar, donde llegaron sus familiares para el proceso de reclamación.

Los funcionarios judiciales al abordar a la madre del menor de edad, esta contó, que su hijo, “Ángel Gabriel Beltrán Martínez esperaba la cita, la cual nunca le dieron en Nueva EPS con cardiólogo pediatra y agrega que el joven iba en su bicicleta camino a la casa y se desvanece en el piso aún con la bicicleta entre las piernas”.

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Esta situación tiene conmocionada no solo a la familia de la víctima sino a la comunidad educativa CDR de Manaure, donde cursaba el grado 10.

Desde la Nueva EPS indicaron a EL HERALDO que iban a verificar el caso para poder dar su versión.