Un tribunal federal de California falló a favor de OpenAI y de Sam Altman en el proceso judicial impulsado por Elon Musk, quien acusaba a la compañía de abandonar su misión original sin fines de lucro.

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La decisión fue tomada de forma unánime por el jurado el pasado lunes 18 de mayo y representa un duro golpe para Musk, que buscaba una indemnización cercana a los 150.000 millones de dólares. Los jueces concluyeron que el empresario presentó la demanda demasiado tarde, por lo que la acción legal quedó prescrita.

El juicio, realizado en Oakland, California, se extendió durante tres semanas y expuso la fuerte disputa entre dos de las figuras más influyentes del sector tecnológico. Durante las audiencias, ambas partes intercambiaron acusaciones relacionadas con el manejo de la compañía y el control de la inteligencia artificial.

Breaking News: A jury rejected Elon Musk’s lawsuit accusing OpenAI of putting commercial gain over the public good. Jurors decided his claims were barred by the statute of limitations. https://t.co/nCmEsYax4W — The New York Times (@nytimes) May 18, 2026

La defensa de Musk sostuvo que Altman y Greg Brockman transformaron una organización creada para beneficiar a la humanidad en una empresa enfocada en generar ganancias. Además, argumentaron que el magnate fue excluido del crecimiento financiero que tuvo la empresa tras su salida en 2018.

Por su parte, los abogados de OpenAI aseguraron que Musk abandonó la startup después de no conseguir mayor control dentro del proyecto. También recordaron que posteriormente fundó xAI, compañía que actualmente compite directamente con OpenAI.

GIAN EHRENZELLER/EFE Sam Altman

La jueza federal Yvonne González Rogers respaldó el veredicto y señaló que existían suficientes pruebas para desestimar el caso. El fallo también despeja el camino para futuros movimientos financieros de OpenAI, incluida una posible salida a bolsa.

La disputa entre ambas partes se remonta a 2015, cuando Musk ayudó a financiar los primeros pasos de OpenAI con una inversión inicial de 38 millones de dólares. En ese momento, la empresa funcionaba como un laboratorio de investigación sin ánimo de lucro enfocado en el desarrollo ético de inteligencia artificial.

La jueza federal Yvonne González Rogers respaldó el veredicto y señaló que existían suficientes pruebas para desestimar el caso.

Con el paso de los años, OpenAI evolucionó hacia un modelo comercial y fortaleció su alianza con Microsoft, convirtiéndose en una de las compañías más influyentes del sector tecnológico y creadora de herramientas como ChatGPT.