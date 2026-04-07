El fabricante alemán Volkswagen reveló su más reciente apuesta en movilidad eléctrica como lo es el Volkswagen ID. Unyx 08.

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Es un crossover de gran tamaño presentado por ahora solo en China que busca posicionarse frente a competidores como Tesla y BYD.

En las redes sociales indicaron que este modelo destaca por su enfoque familiar, gran tamaño y una autonomía que lo ubica entre los más avanzados del segmento.

Volkswagen ID.Unyx 08 - official interior pics



The Volkswagen ID.Unyx 08 is a new SUV for China. It was jointly developed with Xpeng. It is based on Xpeng’s SEPA 2.0 platform and features the new CEA electronic architecture developed collaboratively by VW and Xpeng.



We have new… pic.twitter.com/6SF2wrpJHh — Tycho de Feijter (@TychodeFeijter) March 9, 2026

Estas son las características del Volkswagen ID. Unyx 08

El ID. Unyx 08 supera los cinco metros de largo y cuenta con una distancia entre ejes superior a los tres metros, lo que lo sitúa dentro de la categoría de SUV de gran formato, pensado para ofrecer mayor espacio interior y comodidad.

Asimismo, tiene una autonomía de hasta 730 km bajo ciclo CLTC; Versiones con tracción total que alcanzan hasta 496 caballos de potencia; Baterías de hasta 95 kWh desarrolladas por CATL y un sistema de carga rápida capaz de recuperar 150 km en solo cinco minnutos.

Redes sociales Volkswagen ID. Unyx 08

Además, también ofrecerán variantes con tracción trasera, pensadas como opciones más accesibles dentro del portafolio.

Uno de los puntos más innovadores del modelo es su sistema de asistencia a la conducción (ADAS), desarrollado en alianza con Xpeng. Tiene 11 cámaras, 3 radares de onda milimétrica, 12 sensores ultrasónicos y un chip con capacidad de procesamiento de hasta 1.500 TOPS.

El vehículo puede ofrecer funciones como conducción asistida tanto en ciudad como en carretera, incluyendo sistemas tipo Navigate on Autopilot.

Redes sociales Uno de los puntos más innovadores del modelo es su sistema de asistencia a la conducción (ADAS), desarrollado en alianza con Xpeng. Tiene 11 cámaras, 3 radares de onda milimétrica, 12 sensores ultrasónicos y un chip con capacidad de procesamiento de hasta 1.500 TOPS.

También incorpora un asistente de voz que puede funcionar sin conexión a internet, mejorando la experiencia del usuario.

¿Cuánto costará el Volkswagen ID. Unyx 08?

Por ahora, su comercialización está confirmada únicamente en China, pues todavía no anuncian su llegada a Europa o América Latina.

En cuanto a precio, se estima que estará entre 34.760 y 43.450 dólares, lo que equivale aproximadamente a entre 124 y 156 millones de pesos colombianos.