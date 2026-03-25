La nueva actualización de iOS 26.4 ya está disponible y, trae una nueva colección de emojis que ya se pueden usar en el teclado del iPhone.

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Apple ha incorporado ocho nuevos íconos que amplían las opciones de expresión en chats y redes sociales. Entre ellos se encuentran figuras llamativas como una cara distorsionada, una nube de pelea inspirada en los cómics, una orca, un trombón y hasta una criatura peluda similar al Yeti o Bigfoot.

Redes sociales Los nuevos emojis en iOS 26.4

También se suman elementos como un cofre del tesoro, un deslizamiento de tierra y una bailarina de ballet con diferentes tonos de piel.

Estos emojis forman parte de las incorporaciones aprobadas previamente por el Consorcio Unicode, entidad encargada de definir los estándares globales.

🆕 iOS 26.4 New Emojis



• 🎺 Trombone

• 😵 Distorted Face

• 🐋 Orca

• 🌋 Landslide

• 🪙 Treasure Chest

• 💥 Fight Cloud

• 💃 Ballet Dancer

• 🦍 Hairy Creature



• Small update, but big vibe upgrade 📱✨

• Which one are you spamming first? 😄 pic.twitter.com/59jubbIZat — Apple Club (@applesclubs) March 25, 2026

Para acceder a estos nuevos emojis, basta con instalar la actualización en el dispositivo. No se requieren configuraciones adicionales una vez actualizado el sistema, aparecerán automáticamente en el teclado.