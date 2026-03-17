El videojuego Free Fire MAX lanzó una nueva lista de códigos promocionales para este martes 17 de marzo de 2026, permitiendo a los jugadores obtener recompensas gratuitas por tiempo limitado.

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Estas combinaciones alfanuméricas, distribuidas por Garena, forman parte de una estrategia habitual dentro del juego para mantener activa a la comunidad.

Los usuarios que logren canjearlos pueden acceder a diferentes beneficios. Las recompensas se asignan directamente a la cuenta del jugador una vez validado el código.

¿Cómo funcionan los códigos?

Cada código tiene ciertas condiciones que deben tenerse en cuenta:

Solo puede usarse una vez por cuenta

Tiene disponibilidad limitada

Puede caducar en pocas horas

Debe canjearse en el portal oficial del juego

Por este motivo, se recomienda utilizarlos lo antes posible para evitar que pierdan validez.

Códigos de Free Fire MAX – 17 de marzo de 2026