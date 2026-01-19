Free Fire y Free Fire MAX continúan manteniendo a millones de jugadores activos gracias a su sistema de recompensas digitales, que ha resultado un éxito.

Para este lunes 19 de enero de 2026, Garena habilitó una nueva serie de códigos promocionales que permiten obtener premios exclusivos como skins, trajes, diamantes y cajas de botín sin necesidad de gastar dinero real.

La desarrolladora lanza diariamente combinaciones alfanuméricas especiales que se pueden canjear por objetos dentro del juego. Estas promociones tienen cupos limitados y una vigencia corta, por lo que los usuarios deben actuar con rapidez para no perder la oportunidad.

ffsoporte.garena.com/

Códigos activos de Free Fire para este lunes 19 de enero de 2026

Las combinaciones publicadas este lunes funcionan tanto para Free Fire como para Free Fire MAX y solo pueden usarse una vez por cuenta. Cada código cuenta con un número máximo de redenciones por región, por lo que puede agotarse antes de finalizar el día.

Para acceder a los premios, los jugadores deben ingresar al sitio oficial de recompensas de Garena y seguir el procedimiento correspondiente.

¿Cómo canjear los códigos de Free Fire paso a paso?

Para reclamar los premios gratuitos es necesario seguir estos pasos:

Ingresar al portal oficial: reward.ff.garena.com Iniciar sesión con la cuenta vinculada al juego (Facebook, Google, Apple, Huawei o VK) Copiar el código promocional Pegar el código en el campo de canje Pulsar el botón “Confirmar”

Si el proceso se completa correctamente, el sistema notificará el canje y la recompensa llegará al buzón del juego en un plazo máximo de 24 horas.

¿Cuánto tiempo duran los códigos de Free Fire?

La vigencia de cada código depende del evento y de la región. Por lo general, permanecen activos entre 12 y 48 horas, aunque algunos pueden extenderse durante todo un fin de semana.

Un código deja de funcionar cuando alcanza el límite de redenciones o cuando finaliza el tiempo establecido por Garena. Para comprobar si sigue activo, basta con ingresarlo en el portal oficial. Si aparece el mensaje “código inválido o expirado”, significa que ya no está disponible.

Requisitos para canjear los códigos de Free Fire

Para acceder a las recompensas es necesario cumplir con estos requisitos:

Tener una cuenta vinculada (no funciona con cuentas de invitado)

Ingresar el código exactamente como aparece

Usar cada código solo una vez por cuenta

Respetar la región asignada

Códigos de Free Fire