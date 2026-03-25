La compañía OpenAI ha decidido poner fin a Sora, su aplicación independiente de generación de video.

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Sora, que había sido presentada como una de las apuestas más ambiciosas de la empresa tras el éxito de ChatGPT, logró posicionarse rápidamente en el mercado y alcanzó los primeros lugares en la App Store poco después de su lanzamiento en septiembre de 2025.

OpenAI cierra Sora



El auge y caída de esta app de generación de vídeo con IA ha demostrado, emho:



* que con IA se puede conseguir el efecto memético y viral



* que OpenAI se flipó pensando en competir en plataformas sin foco ni prioridad



Uno de los grandes éxitos con Sora: pic.twitter.com/VE3GIyQeVm — Antonio Ortiz (@antonello) March 25, 2026

Sin embargo, su crecimiento también estuvo acompañado de cuestionamientos relacionados con derechos de autor, uso de imagen y posibles impactos en la desinformación.

Desde la compañía explicaron que la decisión responde principalmente a la necesidad de optimizar recursos. El desarrollo de herramientas de este tipo requiere una alta capacidad de cómputo, lo que ha llevado a priorizar proyectos con mayor impacto estratégico.

OpenAI is shutting down its AI video slop-making platform Sora. pic.twitter.com/1yzebNdKgf — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 24, 2026

En ese sentido, el equipo detrás de Sora continuará enfocado en investigaciones relacionadas con la simulación del mundo real, un campo clave para avances en robótica y soluciones aplicadas.

El cierre de la aplicación también coincide con un giro hacia productos orientados al sector empresarial, una tendencia que OpenAI ha venido consolidando en medio de una creciente competencia dentro de la industria. Empresas como Google han presentado avances en generación de video con inteligencia artificial, mientras que Anthropic ha ganado terreno con herramientas enfocadas en programación.

OpenAI is discontinuing Sora, the generative AI video platform it launched last year:



• The company did not provide a reason for the decision



• The shutdown comes just months after OpenAI struck a major deal with Disney, which would have allowed Sora to generate user-prompted… pic.twitter.com/BNa5p9wu0d — Variety (@Variety) March 24, 2026

Otro de los puntos que rodean esta decisión tiene que ver con acuerdos comerciales. A finales de 2025, OpenAI había anunciado una colaboración con Disney para integrar personajes en contenidos generados por usuarios dentro de Sora.