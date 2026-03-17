El próximo lunes 23 de marzo, cuando se celebrará San José, millones de colombianos aprovecharán el único puente festivo del mes para descansar. Este fin de semana largo será también una jornada de movimiento en las carreteras, y se espera que el lunes sea el día en que muchos regresen a sus casas desde muy temprano.

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Asimismo, quedarse sin dinero puede generar inconvenientes, por lo que es importante tener presente la información compartida por Nequi sobre la disponibilidad de su plataforma durante esos días.

La entidad financiera digital informó que realizará una actualización en su aplicación, lo que impedirá realizar retiros, transferencias o pagos en determinados horarios. Según explicaron, la prioridad es ofrecer un mejor servicio y garantizar la disponibilidad de la app, por lo que estas intervenciones programadas buscan optimizar su funcionamiento aprovechando momentos de menor actividad.

Nequi confirmó que la actualización se efectuará el lunes 23 de marzo, entre las 3:00 y las 5:00 de la mañana, un horario en el que muchos colombianos podrían estar regresando a sus hogares. Por ello, recomiendan prever situaciones como quedarse sin dinero al momento de comprar gasolina u otros gastos esenciales. Durante este intervalo, no será posible ingresar a la aplicación debido al mantenimiento y las mejoras que se implementarán.

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La entidad aseguró que estos procesos son necesarios para garantizar un desempeño óptimo de la plataforma. “Estas actividades que hacemos de forma programada y temporal en Nequi son la manera en la que cuidamos la plata de nuestros usuarios”.

Finalmente, indicaron que comprenden el impacto que puede generar la interrupción temporal; sin embargo, estas acciones buscan mejorar la experiencia del usuario, brindando mayor estabilidad y manteniendo la tecnología actualizada.