Los Oscars ya pasaron y dejaron como gran ganadora a la comedia dramática ‘One Battle After Another’ reconociendo así finalmente el talento de su director, Paul Thomas Anderson, uno de los directores más prestigiosos de Hollywood pero menos premiados por la academia.

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El filme de Anderson se llevó seis Óscar frente a los cuatro de la que era la gran favorita, ‘Sinners’, de Ryan Coogler, que llegó a la gala con el aval de haber conseguido el récord de nominaciones de la historia de los premios, con 16 candidaturas.

El triunfo de Anderson no permitió que Ryan Coogler hiciera historia al convertirse en el primer cineasta negro en ganar la estatuilla como mejor director por ‘Sinners’. Sin embargo, sí se llevó el Óscar a mejor guion original.

Además, la película le permitió a Michael B. Jordan alzarse con la estatuilla a mejor actor por interpretar a dos gemelos que se proponen abrir un club nocturno exclusivo para gente negra, solo para ver sus planes interrumpidos por un grupo de vampiros.

NINA PROMMER/EFE

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Jordan fue ovacionado al convertirse en el sexto actor negro en ganar la estatuilla como mejor actor, uniéndose a Sidney Poitier, Denzel Washington, Jamie Foxx, Forest Whitaker y Will Smith. En la sala de prensa, el actor agradeció a todos aquellos que “abrieron” el camino para llegar a ese lugar.

“Animo a otros actores y a otros artistas… a que sean honestos, sean sinceros y simplemente… sueñen en grande”, dijo el protagonista de ‘Sinners’, que venció, entre otros, a DiCaprio y a Wagner Moura, que buscaba el primer Óscar para un intérprete brasileño.

Pero la celebración no acabó en la ceremonia, el estadounidense decidió ir a comprar hamburguesas con su estatuilla en mano y con decenas de fanáticos emocionados y atónitos por aquella atípica escena.

Michael B. Jordan was just spotted at In-N-Out Burger showing love to workers and fans while holding his Oscar after winning Best Actor in a Leading Role for “Sinners” at the 98th Academy Awards.pic.twitter.com/5nREg6zgf9 — The Art Of Dialogue (@ArtOfDialogue_) March 16, 2026

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Jordan sonreía mientras le tomaban fotos sosteniendo su premio en un establecimiento de In-N-Out, en Hollywood. El actor estaba rodeado de fans que gritaban para celebrar su victoria. Incluso posó para fotos y videos con el personal del negocio sin soltar la estatuilla.

I was casually having dinner at my local In N Out when in walks a legend after his big Oscar win. Congratulations Michael B Jordan. #oscars #innout pic.twitter.com/URjdaMcAHQ — Nem Perez (@NemPerez) March 16, 2026

Además del premio para Jordan y del de guion, ‘Sinners’ se llevó el de banda sonora y el de fotografía, para Autumn Durald, que hizo historia al convertirse en la primera mujer en ganar el Óscar de la categoría.

Y en el apartado de interpretación femenina la irlandesa Jessie Buckley cumplió los pronósticos y recibió el premio a mejor actriz por su papel de Agnes, la mujer de Shakespeare, en ‘Hamnet’, de Chloé Zhao.