Tras varios años enfrentando tratamientos psiquiátricos, hospitalizaciones y distintos procesos terapéuticos que no lograron mejorar su estado, Catalina Giraldo, de 30 años, tomó la decisión de solicitar al sistema de salud el procedimiento de suicidio asistido.

Lea más: Joven colombiana inició una batalla legal por suicidio médicamente asistido: “Quiero que el médico me acompañe”

En una entrevista con Noticias Caracol, explicó que su solicitud continúa su curso mientras se desarrolla un proceso judicial. Sin embargo, aseguró que uno de los momentos más complejos de todo este proceso fue comunicarle su decisión a las personas más cercanas: su madre y su hermana.

Asimismo, la joven manifestó que hablar con ellas fue una conversación difícil, pero también profundamente honesta. “Al principio fue muy difícil, pero yo intenté explicarles que estaba sufriendo, intenté explicarles mi dolor”, contó. Conmovida, también les expresó que sentía que no podía continuar viviendo en esas condiciones: “intenté explicarles que esto no es una vida para mí”.

Según su testimonio, el diálogo terminó en un abrazo entre las tres. Catalina afirma que su familia logró comprender la magnitud de su sufrimiento, aunque aceptar su decisión no fue algo sencillo. “Lloramos y nos abrazamos, y mi mamá y mi hermana me dijeron que lo que les estaba pidiendo era muy difícil, pero que me iban a acompañar”.

Ver más: Motociclista que atropelló a abuelito de 90 años en Bogotá podría quedar libre: familia exige justicia

Para ella, poder conversar abiertamente con sus seres queridos se convirtió en una forma distinta de afrontar una determinación que muchas personas suelen tomar en silencio.

Por otro lado, su madre, María Ángela Silva, también recordó el momento en que su hija le comunicó su decisión. Aunque admite que fue una noticia devastadora, señala que con el tiempo ha logrado dimensionar el dolor que atraviesa Catalina.

“Yo no puedo concebir la vida de Cata como hoy, eso no es vida para ella”, afirmó. Además, expresó con tristeza: “¿Cómo no voy a acompañar a mi hija a partir cuando su vida físicamente le es imposible vivir un día sin sufrimiento?”.

Lea también: Ideam advierte que para el segundo semestre se podría desarrollar el fenómeno de El Niño

Finalmente, a pesar de su respaldo, asegura que mantiene una esperanza. “Estoy tomando la decisión de acompañarla, pero eso no quiere decir que no quiera que pase un milagro”.