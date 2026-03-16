Un accidente de tránsito ocurrido en la localidad de Engativá, en Bogotá, dejó como víctima fatal a un adulto mayor de 90 años que fue embestido por una motocicleta mientras cruzaba la calle.

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La víctima fue identificada como Luis Ramírez, quien caminaba por la calle 63 con carrera 121 cuando ocurrió el hecho. Según registros de cámaras de seguridad del sector, el hombre estaba terminando de cruzar la vía cuando fue impactado por el conductor.

Las imágenes captadas por sistemas de vigilancia muestran cómo el adulto mayor espera en la zona peatonal antes de intentar cruzar la calle. Segundos después aparece una motocicleta que, de acuerdo con familiares de la víctima, circulaba a alta velocidad en una zona donde el límite permitido es de 30 kilómetros por hora.

El impacto fue muy fuerte y dejó al hombre gravemente herido en el lugar. Testigos relataron que el motociclista intentó abandonar la escena tras el choque, pero habitantes del sector lograron impedir su fuga hasta que llegaron las autoridades.

Captura de pantalla Señor de 90 años fue atropellado

Familiares de Luis Ramírez contaron que el hombre mantenía plena autonomía a pesar de su edad. Su hijo aseguró que era una persona lúcida y que se movilizaba sin ayuda.

Según relató, uno de los deseos más importantes del adulto mayor era vivir lo suficiente para poder ver el próximo Mundial de fútbol.

Después del accidente, el adulto mayor fue trasladado de urgencia al Hospital de Engativá, donde recibió atención médica inmediata.

De acuerdo con el reporte entregado a la familia, el paciente llegó con múltiples lesiones, entre ellas fracturas en diferentes partes del cuerpo, traumatismos craneales y dificultades respiratorias derivadas del fuerte golpe.

A pesar de los esfuerzos del personal médico, las heridas resultaron fatales. Tras lo ocurrido, los familiares del adulto mayor pidieron que el responsable enfrente las consecuencias legales correspondientes.

El cuerpo de Luis Ramírez permanece bajo custodia de Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entidad encargada de los procedimientos forenses mientras avanza la investigación del caso.

Los allegados temen que el responsable del accidente pueda recuperar la libertad mientras continúa el proceso judicial, por lo que solicitaron a las autoridades que el hecho no quede impune.